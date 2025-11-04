Kontakt
Dr. Rolf Glazinski wird Chefarzt der Neurologie an der Wicker Klinik

Zum 1. Januar 2026 übernimmt Dr. Rolf Glazinski (61) die chefärztliche Leitung der Neurologie an der Wicker Klinik.

Dr. Glazinski ist Facharzt für Neurologie sowie für Notfallmedizin, Sozialmedizin und Ärztliches Qualitätsmanagement. Berufliche Stationen führten ihn als Oberarzt und Leitenden Oberarzt an neurologische Rehabilitationskliniken. Zwischen 2016 und 2020 hat er als Chefarzt neurologische Rehabilitationskliniken in Thüringen und Franken geleitet. Seit 2021 führt er eine neurologische Praxis in Montabaur mit den Schwerpunkten Migräne, Multiple Sklerose und klinische Neurophysiologie.

Er hat in Medizin sowie Philosophie promoviert und den Master of Health Business Administration erworben. Darüber hinaus ist er als Sachverständiger für die Sozialgerichtsbarkeit, als Fachautor und Referent bei medizinischen Fortbildungen tätig. Zudem arbeitet er in Fachgremien auf Landes- und Bundesebene an der Weiterentwicklung des Gesundheitssystems mit.

„Mit Dr. Rolf Glazinski gewinnen wir einen erfahrenen Neurologen mit breiter Expertise. Er wird die Neurologie an der Wicker Klinik fachlich weiterentwickeln und unser Leistungsprofil stärken“, sagt Philipp Matthiass, Mitglied der Geschäftsführung der Wicker-Kliniken. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam mit den Teams wird Dr. Glazinski weiterhin eine moderne, verlässliche Patientenversorgung sicherstellen“, ergänzt Lena Maren Schütz, Kaufmännische Leiterin der Wicker Klinik.

Wicker-Gruppe

Die Wicker-Gruppe umfasst unter privater Trägerschaft acht Rehabilitationskliniken und drei Akut-Krankenhäuser in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Medizinischen Versorgungszentren an der Werner Wicker Klinik und der Hardtwaldklinik I verfügen über Versorgungsangebote in den Indikationen Radiologie, Neurologie und Orthopädie. Aus- und Weiterbildungen im Bereich Pflege bietet das Bildungszentrum an der Werner Wicker Klinik an. Zum Unternehmen gehören ebenfalls zwei Thermalbäder, die Kurhessen Therme in Kassel - Bad Wilhelmshöhe und die Taunus Therme in Bad Homburg v. d. Höhe. Das Hotel Hochsauerland 2010 in Willingen rundet das Angebot im Bereich Wellness und Erholung ab.

Mehr über die Wicker-Gruppe unter: www.wicker.de

