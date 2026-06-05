Dr. Ina H. Sprenger ist neue Chefärztin der Krankenhausabteilung in der Hardtwaldklinik II

Die psychosomatische Akutversorgung in der Hardtwaldklinik II in Bad Zwesten hat seit dem 1. Mai 2026 eine neue Leitung: Dr. Ina H. Sprenger ist die neue Chefärztin der Krankenhausabteilung. Sie folgt auf Dr. Anja Baumann.



Dr. Sprenger ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Sie absolvierte ihr Medizinstudium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ergänzend verfügt sie über Zusatzbezeichnungen in Naturheilverfahren und Ernährungsmedizin sowie über den Abschluss eines gesundheitsökonomischen Aufbaustudiums.



Zuletzt war sie als Leitende Oberärztin in der Akutpsychosomatik im MEDIAN Fachkrankenhaus Breuberg im Odenwald tätig. Zuvor sammelte sie bereits Leitungserfahrung an Kliniken in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Thüringen und Hessen.



Ganzheitliche Perspektive auf psychische Erkrankungen



Dr. Sprengers beruflicher Werdegang war von Beginn an psychotherapeutisch geprägt. Ihren ersten Facharzttitel erwarb sie in der Psychiatrie und Psychotherapie nach Tätigkeiten an der Ev. Stiftung Tannenhof in Remscheid und der Universitätsklinik Bochum. Später widmete sie sich zunehmend dem Zusammenhang von seelischen Erfahrungen und körperlichen Symptomen. 2021 schloss sie ihre zweite Facharztausbildung in der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie am St. Georg Klinikum Eisenach ab.



In ihrer Arbeit verbindet sie psychotherapeutische, somatische und auch psychiatrisch-pharmakologische Ansätze. Dabei nimmt sie die körperlichen Symptome sowie persönliche Hintergründe und das Lebensumfeld der Patientinnen und Patienten in den Blick.



„Psychosomatische Medizin bedeutet für mich, den Menschen in seiner Gesamtheit wahrzunehmen“, sagt Dr. Ina Sprenger. „Mein Weg war schon immer stark psychotherapeutisch geprägt. In der Psychosomatik kann ich diesen Zugang mit einem umfassenden Blick auf Körper, Psyche, Beziehungserfahrungen und das persönliche Umfeld verbinden.“



Den Standort für die Zukunft aufstellen



Als Chefärztin wird Dr. Sprenger die Hardtwaldklinik II fachlich weiterentwickeln und zugleich die Zusammenarbeit in den Teams stärken.



„Eine gute Versorgung gelingt nur gemeinsam“, betont Dr. Sprenger. „Ich freue mich darauf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen, ihre Erfahrungen einzubeziehen und ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem viele Kompetenzen zusammenkommen. Genau davon profitieren auch unsere Patientinnen und Patienten.“



Dazu möchte Dr. Sprenger in den kommenden Wochen den Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intensivieren, indem sie sich ein Bild von den Arbeitsbereichen der Klinik macht. Bestehende Stärken sollen dabei ausgebaut werden.



„Wir freuen uns, dass wir mit Frau Dr. Sprenger eine engagierte Chefärztin gewinnen konnten, die sowohl die Akutpsychosomatik als auch die Arbeit in multiprofessionellen Teams sehr gut kennt und außerdem eine zugewandte Leitungspersönlichkeit ist. Sie wird die hohe Qualität der Versorgung an unserem Standort stärken und die Hardtwaldklinik II für die Zukunft aufstellen“, sagt Lena Maren Schütz, die Kaufmännische Leiterin der Klinik.



Gleichzeitig dankt Frau Schütz der vorherigen Chefärztin Dr. Anja Baumann sowie dem interimistischen Chefarzt Dr. Jochen Wehrmann für ihr großes Engagement. „Frau Dr. Baumann hat die Hardtwaldklinik II maßgeblich geprägt. Dafür gilt ihr unser besonderer Dank. Ebenso danken wir Dr. Wehrmann für die interimistische Leitung und dem gesamten Team für seinen Einsatz.“

(lifePR) (