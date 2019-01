Cal Spas verleiht Händlerpreise: Gold für Whirlpools World

28.01.19

Weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Whirlpools World und Cal Spas: Im vergangenen Jahr mit dem Preis für den besten neuen Händler („Rookie of the Year“) ausgezeichnet, ist Whirlpools World aus Deißlingen-Lauffen nun zum Gold-Partner aufgestiegen.Mit der Verleihung der Händlerpreise würdigt der amerikanische Whirlpool-Hersteller seine Partner mit der höchsten Gesamtumsatzsteigerung. Hal Hufford, Vice President Global Sales bei Cal Spas, nannte den goldenen Händlerpreis ein Zeichen für die hervorragende Arbeit, die Whirlpools World leiste, und die man sehr schätze. „Mit Whirlpools World wird Cal Spas von einer Weltklassefirma in Deutschland vertreten“, lobte Hufford.Cal Spas mit Sitz in Pomona / Kalifornien geht auf die Firma California Acrylic Industries zurück und kann auf eine über 40-jährige Tradition zurückblicken. Das Unternehmen ist in Amerika als "#1 Global Manufacturer of Home Resort Products" bekannt wurde von PoolAndSpa.com mehrfach mit dem "Best of Class Award" für außergewöhnliche Produkte und bemerkenswerten Kundenservice ausgezeichnet. Von „Consumer Affairs“, Amerikas führendem Verbraucherportal, wurde Cal Spas unter den acht am besten bewerteten Whirlpools zur Nummer Eins gewählt. Moderne Cal Spas sind zudem CE-zertifiziert und erfüllen somit alle Anforderungen und Normen der Europäischen Union.Whirlpools World vertreibt Cal Spas seit dem Jahr 2017 und ist Generaldistributor für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Spanien, Portugal, Luxemburg und die Niederlande.„Wir freuen uns über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem so renommierten Whirlpool-Hersteller wie Cal Spas , der nicht nur auf dem amerikanischen Markt, sondern weltweit einen hervorragenden Ruf genießt“, so Bertram Krainz. Der Prokurist von Whirlpools World One wird die Goldauszeichnung bei seinem nächsten Besuch in der Cal Spas-Zentrale in Kalifornien persönlich entgegennehmen.