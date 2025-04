Profisportler regenerieren im Outdoor Whirlpool

Sport und Regeneration - das gehört zusammen. Um seine körperliche Leistungsfähigkeit und seinen Trainingszustand zu verbessern, braucht der Körper effektive Ruhezeiten. Auf einen sportlichen Reiz sollte immer eine angemessene Ruhephase erfolgen, denn in dieser erholt sich nicht nur der Körper, sondern er passt sich auch den im Training gestellten Anforderungen an. Daher kommt auch das geflügelte Wort vom Muskel, der in der Pause wächst.Dieses Prinzip der Superkompensation gilt für jeden sportlich aktiven Menschen - egal ob im Hobbybereich oder als Berufssportler. Und genau an dieser Schnittstelle zwischen Training und Regeneration kommt dasmit seinen Produkten ins Spiel.Um die Zeit zwischen zwei Trainingsreizen möglichst optimal zu nutzen und die Regenerationszeit möglichst kurz zu halten, setzen Hobby- und Profisportler auf lohnende Pausen im Wasser.Das Whirlpool Center blickt auf über 15 Jahre Firmengeschichte zurück, in der Sportler insbesondere auf Outdoor Whirlpools vertrauen. Zu den bekanntesten Kunden zählt Frank Stäbler, mehrfacher Welt- und Europameister im Ringen sowie Bronzemedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021.Hinzu kommen Profifußballer und Nationalspieler von Bayern München, Mainz 05, dem VfB Stuttgart sowie Hertha BSC Berlin. Zusätzlich vertrauen rund um den Hauptsitz in Bielefeld Handball-Bundesligist GWD Minden sowie der heimische Fußball-Drittligist DSC Arminia Bielefeld, wo Mitglieder des Funktionsteams Produkte besitzen.Eine der speziellsten Auslieferungen in der Geschichte des Whirlpool Centers gab es im Sommer 2024: Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft um ihren Superstar Cristiano Ronaldo benötigte im Rahmen der Europameisterschaft in Deutschland kurzfristig einen Whirlpool, um ihren viel belasteten Spielern optimale Regenerationsmöglichkeiten zukommen zu lassen. Innerhalb eines Tages lieferte das Whirlpool Center einen Whirlpool der Marke vivo spa® in die Marienfelder Klosterpforte, dem Teamhotel der Portugiesen.Nach dem Training ist vor dem Training: Um die Regenerationsphase zwischen den Einheiten möglichst effektiv zu nutzen und kurz zu halten, ist eine Hydromassage im warmen Wasser absolut empfehlenswert.Ob Krafttraining, Ausdauertraining oder allgemeine Übungen in Sachen Fitness: Für jede Trainingsart ermöglicht ihr Whirlpool mit seinen innovativen Massagedüsen perfekte Regenerationsmöglichkeiten.Hydromassage heißt das Zauberwort. Massagedüsen sorgen mit ihren individuell einstellbaren Wasserstrahlen für sanfte bis pulsierende Strömung. Diese Strömungen sorgen dafür, dass Muskelverspannungen und Stress abgebaut werden und ein Gefühl von Entspannung und Erholung entsteht. Darüber hinaus können je nach Vorliebe auch Licht- und Aromatherapie eingesetzt werden. Die heimische Umgebung wie der eigene Garten oder die Terrasse fördern die Regeneration zusätzlich.Gerade nach intensivem Training kann moderater bis starker Muskelkater auftreten. Diese entstandenen Mikrorisse im Muskelgewebe wirken durch das massierende, warme Wasser im Whirlpool direkt wohltuend auf die (zu) stark beanspruchte Muskelpartie. Das führt zu einer stimulierenden Blutzirkulation, was die Versorgung von Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen verbessert. Dabei scheiden die Muskelzellen Stoffwechselabbauprodukte aus, sodass die klassische Bewegungseinschränkung durch den Muskelkater verringert wird.Neben den Symptomen des Muskelkaters kann die zielgerichtete Massage mit warmem Wasser ebenfalls bei anderen Schmerzsymptomen wertvolle Hilfe leisten. Muskelverhärtungen aller Art - ob in der Wade, den Oberschenkeln, dem Rücken oder in den Schultern - sind bei den variierenden Wasserstrudeln unserer Massagedüsen bestens aufgehoben. Auch für die Rehabilitationsphase nach Verletzungen oder für chronische Erkrankungen können unsere Whirlpools einen wertvollen Beitrag leisten.Mit einer Gegenstromanlage haben sie die optimale Grundlage für zwei Aspekte des Sports: Aktives Sporttreiben sowie die anschließende Regeneration an einem Ort - dem Swim Spa. Einige Modelle beinhallten neben dem Schwimmbereich, wo man auch innovative Sportmöglichkeiten wie Aqua-Fitness oder Aqua-Cycling durchführen kann, einen integrierten Whirlpool-Bereich.Über den Schwimmsport an sich muss man nicht viele Worte verlieren: Trainieren im Wasser gehört zu den gesündesten Möglichkeiten, seinen Körper zu bewegen. Das liegt zum einen an der Auftriebskraft des Wassers, die dafür sorgt, dass die Schwerkraft vermindert auf den Körper wirkt. Zum anderen werden Muskeln, Sehnen und insbesondere Gelenke im Wasser deutlich geringer beansprucht als bei Bewegungen in der Sporthalle, im Wald oder auf Asphalt.Schwimmen ist der perfekte Ausdauersport für das Herz-Kreislauf-System. Es trainiert effektiv einen Großteil aller Muskelgruppen des Körpers gleichzeitig und kann dabei individuell - je nach Leistungsstand und Motivation. Abhängig von der gewünschten Intensität des Schwimmens ist die individuell einstellbare Geschwindigkeit des Gegenstroms dafür da, zwischen intensivem, schnellem Training und Regenerationsschwimmen zu wechseln - und das innerhalb von Sekunden.Falls Sie auch außerhalb des Wassers Wellness-Momente suchen: Saunen, Infrarotkabinen und Massagesessel stehen im Whirlpool Center bereit, um in Ihrem Zuhause Ruhe und Regeneration einziehen zu lassen.