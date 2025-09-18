Start eines bundesweit einmaligen Projektes zur Fachkräftegewinnung in der Radiologie

Mit einer bundesweit einmaligen Kooperation setzen die Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH und die VISABEE GmbH neue Maßstäbe für die Fachkräftesicherung in der Radiologie. Künftig werden Fachkräfte aus dem Ausland zentral am Bildungszentrum der Westküstenkliniken in Heide ihre Kenntnisprüfung ablegen können.



Der zunehmende Personalmangel an Medizinischen Technologinnen und Technologen für Radiologie (MTR) in Norddeutschland erfordert innovative Ansätze. Prognosen zufolge wird sich dieser Engpass bis 2030 weiter verschärfen. Genau hier setzt die neue Partnerschaft an: Internationale MTR werden durch die VISABEE GmbH gezielt qualifiziert und absolvieren im Anschluss die gesetzlich vorgesehene Kenntnisprüfung, die von den Westküstenkliniken abgenommen wird. Nach Bestehen dieser Prüfung können sie als voll anerkannte Fachkräfte in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden.



Eine besondere Stärke dieser Partnerschaft liegt darin, dass beide Institutionen AZAV-zertifiziert sind, also von der Arbeitsagentur als Träger von Bildungs- und Arbeitsförderung zugelassen. Dadurch können die Qualifizierungen über Bildungsgutscheine finanziert werden – ein klarer Vorteil, der Kliniken und Medizinische Versorgungszentren (MVZ) spürbar entlastet, da die Kosten für die Maßnahmen nicht von den Einrichtungen selbst getragen werden müssen.



„Die Dr.-Gillmeister-Schule hier bei uns in Heide ist eine der renommiertesten Einrichtungen für die Ausbildung von MTR in Deutschland. Mit dieser bundesweit einmaligen Kooperation öffnen wir ein weiteres Kapitel bei der Ausbildung von qualifizierten Fachkräften und leisten einen wichtigen Beitrag zur Lösung des Fachkräftemangels“, erklärt Dr. Martin Blümke, Medizinischer Geschäftsführer der Westküstenkliniken.



Auch Bastian Mahmoodi, Geschäftsführer der VISABEE GmbH, betont die Signalwirkung: „Dieses Projekt ist ein Meilenstein – nicht nur für die Gesundheitsversorgung, sondern auch als Beispiel dafür, wie öffentliche und private Partner gemeinsam nachhaltige Antworten auf drängende Herausforderungen des Arbeitsmarktes finden können.”



Die Bedeutung des Projektes bei der Fachkräftesicherung unterstrich zusätzlich die Anwesenheit von Spitzenvertretern der Landesregierung, der Arbeitsagentur und der Industrie- und Handelskammer beim offiziellen Startschuss des Projektes. Neben Schleswig-Holsteins Gesundheitsstaatssekretär Dr. Olaf Tauras waren der Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Nord, Markus Biercher und der Präsident der IHK Kiel, Knud Hansen, nach Heide gekommen.



Dr. Olaf Tauras sagte: „Im Rahmen des Paktes für Gesundheits- und Pflegeberufe verbessern die Akteure im Land gemeinsam an vielen Stellen die Rahmenbedingungen für Fachkräfte in Schleswig-Holstein. Ein Ziel dabei ist es, auch Fachkräften aus dem Ausland den Einstieg hier zu erleichtern. Das Projekt in Heide ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie das gelingen kann. Ich danke allen Beteiligten im Namen der Landesregierung für das große Engagement und wünsche dem Projekt viel Erfolg!“



Markus Biercher ergänzte: „Ich begrüße das Projekt ausdrücklich. Bereits jetzt fehlen in Schleswig-Holstein Medizinische Technologinnen und Technologen für Radiologie auf dem Arbeitsmarkt. Durch den demografischen Wandel und die Überalterung der Bevölkerung wird sich die Lage in den kommenden Jahren zudem noch weiter verschärfen.



So sind von den derzeit rund 1.100 sozialversicherungspflichtig-beschäftigten Medizinischen Technologinnen und Technologen für Radiologie 22,6 Prozent und damit mehr als ein Fünftel 55 Jahre und älter und werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen.



Um die medizinische Versorgung weiterhin aufrecht zu erhalten, ist die Fachkräftegewinnung aus dem Ausland unabdingbar und ein wichtiger Schritt zur Personalgewinnung, den wir als Bundesagentur für Arbeit im Rahmen dieses Projektes durch die Förderung der Vorbereitungskurse zur Kenntnisprüfung unterstützen.”



Knud Hansen erklärte: „Der Fachkräftemangel ist längst kein abstraktes Thema mehr, sondern betrifft Unternehmen und Einrichtungen in unserer Region tagtäglich – vom Handel über das Handwerk bis hin zur Gesundheitswirtschaft. Umso wichtiger ist es, dass wir innovative Wege gehen und internationale Talente gezielt für den deutschen Arbeitsmarkt qualifizieren.



Die hier in Heide gestartete Kooperation zeigt eindrucksvoll, wie Bildungseinrichtungen, Unternehmen und öffentliche Partner gemeinsam Lösungen schaffen, die nachhaltig wirken. Davon profitieren nicht nur die Westküstenkliniken, sondern die gesamte Region, denn eine starke Gesundheitsversorgung ist ein entscheidender Standortfaktor für Wirtschaft und Gesellschaft.



Als IHK zu Kiel begrüßen wir diese Initiative ausdrücklich und sehen darin ein Vorbild für andere Branchen, die ebenfalls händeringend Fachkräfte suchen.“

