DEKRA bescheinigt hohes Niveau für Patientensicherheit

Die DEKRA hat den Westküstenkliniken erneut ein hohes Niveau an Patientensicherheit bescheinigt und zum dritten Mal in Folge mit dem DEKRA-Siegel für Patientensicherheit ausgezeichnet.



Patientensicherheit wird bei den Westküstenkliniken gelebt – auch spielerisch. Mit so genannten Escape Games sensibilisiert das Klinikunternehmen seine Mitarbeitende für mögliche Fehler bei der Patientenversorgung. Nach 2023 stand auch dieses Jahr wieder diese besondere Form der Fortbildung auf dem Schulungsplan in den beiden Krankenhäusern in Brunsbüttel und Heide.



Das Escape Game ist nur einer von viele Bausteinen für das hohe Niveau an Patientensicherheit in den Westküstenkliniken, aber einer, der den Prüfern der DEKRA im Audit-Bericht eine besondere Erwähnung wert war.



Drei Tage lang nahmen die unabhängigen Experten die Westküstenkliniken unter die Lupe und hatten nichts zu beanstanden. Im Gegenteil: Neben dem Escape Game hoben sie die Maßnahmen zur Sepsis-Vorbeugung und zur Sturz- und Dekubitus Prophylaxe, den hohen Grad der Digitalisierung und die Qualität der Dokumentation hervor.



„Die Organisation hat ihre Aktivitäten zur Patientensicherheit im Vergleich zum letzten Audit weiter verbessert“, heißt es im Auditbericht verbunden mit der klaren Empfehlung, das DEKRA-Siegel für Patientensicherheit erneut zu verleihen.



„Damit haben wir das Siegel nach 2019 und 2022 zum dritten Mal erhalten und sind das einzige Klinikum in Schleswig-Holstein, das sich dem strengen Prüfverfahren der DEKRA auch 2025 erneut gestellt hat“, sagt der Leiter des Qualitätsmanagements, Björn-Ola Fechner.



Der Medizinische Geschäftsführer der Westküstenkliniken, Dr. Martin Blümke, lobt die Mitarbeitenden, die auf den Stationen, in den OPs, aber auch hinter den Kulissen wie in der IT, Küche oder eben im Qualitätsmanagement ihren Beitrag zur stetigen Verbesserung der Patientensicherheit leisten.



„Bei uns können sich Patientinnen und Patienten gut aufgehoben fühlen“, so der Medizinische Geschäftsführer.

