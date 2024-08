Chefarztwechsel

PD Dr. Dominique Finas kommt vom Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin nach Heide. Der 57-Jährige hat sich bewusst für den Wechsel von der Hauptstadt an die Westküste entschieden.„In Heide übernehme ich eine gut aufgestellte und zukunftsorientierte Klinik mit einem tollen Team. Gemeinsam mit den Menschen hier, werden wir die Klinik gut weiterentwickeln können“, stellt der neue Chefarzt fest.Einen Schwerpunkt, den PD Dr. Dominique Finas, an der Westküste neu etablieren will, ist die Behandlung von Beckenbodenschwäche und Störungen der Blasenfunktion. Dazu plant der Mediziner den Aufbau eines Beckenbodenzentrums. Die ausgewiesene Expertise dazu bringt er mit. PD Dr. Finas ist Co-Autor der Leitlinien zur Behandlung von Beckenbodenschwäche und der weiblichen Inkontinenz. Auch die Behandlung der Endometriose ist Dr. Finas ein Anliegen. In diesem Bereich verfügt er über langjährige klinische Erfahrung. Außerdem hat er viel zu Endometriose geforscht.Der in Frankfurt am Main geborene, verheiratete Vater von zwei erwachsenen Kindern hat nach einem abgeschlossenen Musikstudium mit dem Hauptfach Querflöte in Frankfurt dann an der Universität zu Lübeck Medizin studiert. Er übernahm anschließend verschiedene leitende Positionen im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe am UKSH Campus Lübeck und war unter anderem Klinikdirektor für Gynäkologie und Geburtshilfe am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld sowie stellvertretender Klinikdirektor an der Universitätsklinik in Magdeburg.PD Dr. Dominique Finas ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe mit den Schwerpunktbezeichnungen Gynäkologische Onkologie sowie Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Er deckt das gesamte Spektrum der Frauenheilkunde ab. In Heide übernimmt er von Dr. Thomas Kunz eine Klinik, die Teil des zertifizierten Holsteinischen Brustzentrums ist und einen Schwerpunkt in der gynäkologischen Onkologie hat.„Darüber hinaus freue ich mich als Perinatalmediziner wieder an einem Haus mit einem Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe zu arbeiten “, sagt PD Dr. Dominique Finas.Der Medizinische Geschäftsführer, Dr. Martin Blümke, begrüßt den neuen Chefarzt in Heide und unterstreicht: „Mit Herrn Dr. Finas haben wir einen Mediziner gefunden, der mit seinen Qualifikationen die großen Fußstapfen von Herrn Dr. Kunz ausfüllen und die Klinik für die Zukunft aufstellen kann.“In zwei Helideck-Talks auf unserem YouTube-Kanal können Interessierte Herrn PD Dr. Finas und die Frauenklinik näher kennenlernen.