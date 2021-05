Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat der Eurojackpot die 90 Millionen und damit seine Maximalsumme erreicht

Im finnischen Helsinki wurden am Freitagabend (21. Mai) die Gewinnzahlen 2, 12, 15, 33 und 39 sowie die 4 und die 9 als Eurozahlen gezogen.Der erste Gewinnrang blieb also unbesetzt, im zweiten Gewinnrang konnte ein deutscher Gewinner 510.740,60 Euro erzielen. Insgesamt waren es sechs Gewinner in dieser Klasse: Auch Tipper aus Spanien, Finnland (2x), Ungarn und Polen waren erfolgreich.Der Jackpot hatte sich bis heute über sechs Ziehungen hinweg aufgebaut.Letztmalig ging ein Megajackpot von 90 Millionen Euro nach Deutschland. Am 15. Januar 2021 konnte sich ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen über diese Summe freuen.Die nächste Chance auf den Jackpot gibt es, wie gewohnt bei Eurojackpot, nächsten Freitag - am 28. Mai.Wer mitspielen will, kann seinen Tipp in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgeben.