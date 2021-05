Eurojackpot-Kooperation geht mit Andreas Kötter an der Spitze in die Zukunft

Robert Chvátal (Sazka a.s. / Tschechien)

Andreas Kötter (WestLotto / Deutschland)

Giovanni Emilio Maggi (Sisal S.p.A. / Italien)

Olli Sarekoski (Veikkaus Oy / Finnland)

Dr. Heinz-Georg Sundermann (LOTTO Hessen GmbH / Deutschland)

Pernille Wendel Mehl (Danske Lotteri Spil / Dänemark)

In der Sitzung des General Meeting wurde am 11. Mai 2021 das Führungsteam der europäischen Lotteriekooperation neu gewählt. Andreas Kötter wurde in seiner Funktion als Chairman der Eurojackpot-Kooperation einstimmig bestätigt. Damit wird der Sprecher der Geschäftsführung von WestLotto, der staatlichen Lotteriegesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, für die kommenden drei Jahre die international erfolgreiche Lotteriekooperation weiter anführen.„Es ist mir eine Ehre und Freude die Aufgabe als Chairman, gerade in den sich rasant verändernden Märkten, weiterhin wahrnehmen zu können. Eurojackpot ist in Europa gemessen am Spieleinsatz die erfolgreichste Glücksspielprodukteinführung der vergangenen 10 Jahre, darauf sind wir besonders stolz. Dieser Erfolg ist Ansporn und Verpflichtung zugleich, dem wir in den kommenden drei Jahren als Team wieder gerecht werden wollen“, bewertete Andreas Kötter nach der Wahl das Ergebnis.Neben Andreas Kötter als Chairman wurde Olli Sarekoski (Veikkaus Oy / Finnland) als Stellvertreter gewählt. Das Executive Committee Eurojackpot setzt sich insgesamt aus folgenden Personen zusammen:„Das gesunde und erfolgreiche Wachstum der vergangenen Jahre, bei 33 Lotteriegesellschaften in inzwischen 18 Staaten, möchte ich gerne mit meinem Team weiter befördern und das Produkt für die weitere Zukunft erfolgreich am Glücksspielmarkt positionieren“, blickte Andreas Kötter bereits in die Zukunft.Die Sitzung und Wahlen wurden aufgrund der aktuellen pandemischen Einschränkungen ausschließlich digital durchgeführt. Andreas Kötter steht damit seit April 2016 als Chairman an der Spitze der größten Lotteriekooperation in Europa, die sich seither äußerst erfolgreich entwickelt hat und in den vergangenen Jahren einige zusätzliche Länder und Lotterieunternehmen mit aufgenommen hat.Am Eurojackpot beteiligen sich die Länder Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn. Dies erfolgt jeweils durch die in den jeweiligen Ländern lizenzierten Lotteriegesellschaften.