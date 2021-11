10,2 Millionen Euro nach Polen

Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am 29. Oktober wurden die Gewinnzahlen 11-23-37-38-44 und die beiden Eurozahlen 4 und 8 ermittelt. Über alle teilnehmenden europäischen Ländern hinweg gab es nur einen Spielteilnehmer aus Polen, der die oberste Gewinnklasse traf. Sein Gewinn beträgt genau 10.202.832,30 Euro. Es ist das zweite Mal im Jahr 2021, dass der oberste Rang mit einem polnischen Tipper besetzt werden konnte. Am 13. August teilten sich ein Finne und ein Pole den 90-Millionen-Jackpot und erhielten jeweils 45 Millionen Euro.In den Gewinnklassen zwei und drei räumten weitere Tipper quer durch Europa ab. Jeweils 298.123 Euro gehen im zweiten Rang nach Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Norwegen, Italien, Schweden und Finnland. Neben diesen sechs Großgewinnen erzielten im dritten Rang fünf weitere Spielteilnehmer Summen im sechsstelligen Bereich: Tipper aus Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen (2x) und Dänemark freuen sich über je 126.263,80 Euro.Zur ersten Ziehung der Lotterie im Monat November am kommenden Freitag (5. November) startet der Eurojackpot wieder bei zehn Millionen Euro. Tipps können in allen Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.