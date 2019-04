Bühne frei für märchenhafte Outdoor-Vorführungen

„Bühne frei“ heißt es ab Anfang Mai wieder für alle Freilichtspiel- und Musical-Fans im Weserbergland, wenn mittwochs, samstags und sonntags die Aufführungen rund um Münchhausen, Rattenfänger, Aschenputtel und Doktor Eisenbart in die neue Saison starten und die Zuschauer verzaubern. Das Besondere: Alle Vorführungen finden unter freiem Himmel statt und das Zuschauen ist für Besucher kostenfrei.Den Spuren des unvergleichlichen Fabulierers Baron von Münchhausen kann an jedem ersten Sonntag zwischen Mai und Oktober ab dem 05. Mai um 15.00 Uhr vor dem Rathaus in Bodenwerder gefolgt werden, wenn das Münchhausen-Spiel in die Welt des Barons und seiner Geschichten entführt. Farbenfroh hingegen ist die Inszenierung des Münchhausen-Musicals, das in diesem Jahr am 12. Mai um 14.00 Uhr Premiere feiert und anschließend an jedem zweiten und vierten Sonntag von Mai bis September jeweils um 15.00 Uhr zu sehen ist. Die Musical-Vorführungen sind bis 28. Juli im Rathauspark und ab 11. August in der Fußgängerzone vor der Kirche St. Nicolai zu sehen.In Hameln startet die Freilichtsaison mit dem traditionellen Rattenfänger-Freilichtspiel am Sonntag, den 12. Mai 2019 um 12.00 Uhr auf der Hochzeitshaus-Terrasse in der historischen Altstadt und mit insgesamt rund 80 Darstellern, die die bekannte Rattenfängersage wieder lebendig werden lassen. Humorvoll und spritzig geht es da bei der musikalischen Interpretation der Sage beim Musical RATS zu, das immer mittwochs auf dem Programm steht und ab 29. Mai bis zum 04. September jeden Mittwoch um 16.30 Uhr das Publikum begeistert.In die Welt der Märchen werden Besucher in dem kleinen Ort Polle entführt, wenn an jedem dritten Sonntag zwischen Mai und September ab 19. Mai um 14.15 Uhr das Aschenputtelspiel aufgeführt wird. Neben dem Vorlesen von Texten aus dem Märchen werden hier von der Spielgruppe auch Szenen vorgeführt und kleine und große Märchenfans in die Welt der Märchen entführt.Den ersten Auftritt und Saisonauftakt der diesjährigen Freilichtspiele im Weserbergland läutet der legendäre Doktor Eisenbart in Hann. Münden mit seiner kleinen Sprechstunde beim Doktor Eisenbart am Samstag, den 04. Mai um 13.30 Uhr in der unteren Rathaushalle ein. Bis zum 28. September kuriert er dann regelmäßig jeden Samstag die gesundheitlichen Beschwerden seiner Patienten.Weitere Informationen sind beim Weserbergland Tourismus e.V. unter der Telefonnummer 05151/93000 oder im Internet unter www.weserbergland-tourismus.de erhältlich.