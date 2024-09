chocolART Wernigerode vom 30. Oktober bis 03. November 2024

Bereits zum 12. Mal wird Deutschlands größtes Schokoladenfestival vom 30. Oktober bis 03. November 2024 in Wernigerode gefeiert. Mehr als 50 Chocolatiers, Konditoren und Anbieter von Schokoladenköstlichkeiten präsentieren sich auf dem großen chocoMARKT in Wernigerodes Altstadt.Trüffel, Pralinen, Schokoladen in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen und -formen sowie Schokolikör, Schokoladenbier und sogar Schokoladenbrote werden angeboten. Ein verführerischer Schokoladenduft zieht durch alle Gassen.Zahlreiche Programmpunkte wie Kakaomalerei, Schokomenüs in den Restaurants, Kurse und Workshops zur Pralinen- und Schokoladenherstellung und viele weitere Angebote, lassen Wernigerode zur chocolART erneut zu einem großen Schokoladen-Mekka werden. Neu ist in diesem Jahr ein schokoladiges Kinderangebot zu Halloween. An der Blumenuhr hinter dem Rathaus können sich Kinder am 31. Oktober mit Halloween-Tattoos versorgen, gruselig schminken lassen und an verschiedenen Mitmachangeboten teilnehmen. Ein kleiner Kaffeegarten lädt mit Kaffeespezialitäten und gruseligem Schoko-Gebäck aus der benachbarten Bäckerei Silberbach zum Verweilen ein. Um 14:00 Uhr wird Wernigerodes größte Schokoladentafel gegossen. Alle Kinder sind zum gemeinsamen Dekorieren herzlich eingeladen!Kein normales Konzert, sondern „puren Hochgenuss“ verspricht Christina Rommel. Mit ihrem international einzigartigen Show-Konzept gastiert die Sängerin - mit Chocolatier und Band – am 02. November in Wernigerode zum Schokoladenfestival chocolART und überzieht den Fürstlichen Marstall mit einem Hauch aus Schokolade. Die Bühne wird zur großen Schokoladenküche, in der die Musiker und der Chocolatier gemeinsam ihre Handwerkskunst auf höchstem Niveau zelebrieren. Ganz sicher einer der Höhepunkte des diesjährigen Schokoladenfestes.Bei täglichen Führungen mit dem Schokoladenmädchen rund um das Rathaus und über den chocoMARKT erfahren Besucher mehr über die Schokoladengeschichte der „Bunten Stadt am Harz“, denn seit über 170 Jahren gibt es in Wernigerode Schokoladenfabriken. Diese lange Tradition der Schokoladenherstellung ist eng mit dem Namen Argenta verbunden. In der ehemaligen Argenta-Schokoladenfabrik in Hasserode befindet sich heute u.a. das Café Argenta „Genuss Momente“.Die Wernigeröder Kaufmannsgilde lädt am verkaufsoffenen Feiertag (31. Oktober) sowie am verkaufsoffenen Sonntag (03. November) zum großen chocoSHOPPING in die Geschäfte der Innenstadt ein.Der „Salon du Chocolat“ – der historische Salonwagen der Harzer Schmalspurbahnen - ermöglicht Besuchern auf der Fahrt zum Brocken ein exklusives Schokoladenerlebnis in ganz besonderer Atmosphäre.Als ausgezeichnete Fairtrade Stadt ist Wernigerode eine gerechte Entlohnung von Kakaobauern und die Vermeidung von Kinderarbeit bei der Kakaoernte wichtig. Aus diesem Grund gibt es auch in diesem Jahr auf der chocolART einen Fairtrade Tag. So informiert die „Fairtrade Town Initiative“ zusammen mit dem „Eine Welt Netzwerk Sachsen-Anhalt“am Freitag, den 01. November 2024 auf dem chocoMARKT darüber, wie Verbraucher den fairen Handel unterstützen können. Eine neue Fairtrade-Stadtschokolade ist am chocoINFO-Stand auf dem Nicolaiplatz und in der Tourist-Information erhältlich ist.Der chocoMARKT in der historischen Altstadt ist bei freiem Eintritt Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr sowie Freitag und Samstag von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.Ein Programmheft mit allen Highlights ist ab Anfang Oktober in den Tourist-Informationen Wernigerode und Schierke sowie digital unter www.wernigerode-tourismus.de erhältlich.Für auswertige Besucher wird an der Hasseröder Brauerei (Am Auerhahnring) wieder ein Park & Ride - Service eingerichtet. Außerdem können Besucher, die mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreisen und ihren Fahrschein vorzeigen am Stand der chocoINFO auf dem Nicolaiplatz tolle Preise gewinnen.Süße Verführung und erlesene Genüsse mit allen Sinnen auf der chocolART in Wernigerode wünscht das Team der Wernigerode Tourismus GmbH.