chocolART Wernigerode vom 29. Oktober bis 02. November 2025
Trüffel, Pralinen und Schokolade in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen und Formen sowie Schokolikör, Schokoladenbier und sogar ein extra zur chocolART gebackenes Schokoladenbrot mit fermentierten Pflaumen werden angeboten. Ein verführerischer Schokoladenduft zieht durch alle Gassen der Stadt. Es darf genascht und probiert werden.
Zahlreiche Programmpunkte, wie Kakaomalerei, Kurse und Workshops zur Schokoladengestaltung, Schokomenüs in den Restaurants und viele weitere Angebote lassen Wernigerode zur chocolART zum Schokoladen-Mekka werden. Kinder können sich auf ein chocoHALLOWEEN am 31. Oktober freuen, wenn an der Blumenuhr hinter dem Rathaus Airbrush-Tattoos, Grusel-Schoko-Gebäck, Heiße Schokolade, Schoko-Popcorn, Bastel-, Schmink- und Mitmachaktionen angeboten werden. Um 14:00 Uhr dürfen alle Kinder dabei helfen, wenn Wernigerodes größte Schokoladentafel gegossen wird.
Bei täglichen Erlebnisstadtführungen mit dem Schokoladenmädchen rund um das Rathaus und über den chocoMARKT erfahren Besucher mehr über die Schokoladengeschichte der „Bunten Stadt am Harz“, denn seit über 170 Jahren gibt es in Wernigerode Schokoladenfabriken. Diese lange Tradition der Schokoladenherstellung ist eng mit dem Namen Argenta verbunden und noch heute werden in der Wergona Schokoladenfabrik Schokoladen-Osterhasen und -Weihnachtsmänner produziert.
Die Wernigeröder Kaufmannsgilde lädt am verkaufsoffenen Feiertag (31. Oktober) sowie am verkaufsoffenen Sonntag (02. November) zum großen chocoSHOPPING in die Geschäfte der Innenstadt ein.
Als ausgezeichnete Fairtrade Stadt ist Wernigerode eine gerechte Entlohnung von Kakaobauern und die Vermeidung von Kinderarbeit bei der Kakaoernte wichtig. Aus diesem Grund gibt es auf der chocolART einen Fairtrade Tag. So informiert die „Fairtrade Town Initiative“ zusammen mit dem „Eine Welt Netzwerk Sachsen-Anhalt“
am Freitag, den 31. Oktober auf dem chocoMARKT darüber, wie Verbraucher den fairen Handel unterstützen können.
Der chocoMARKT in der historischen Altstadt ist bei freiem Eintritt Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr sowie Freitag und Samstag von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.
Ein Programmheft mit allen Highlights ist ab Anfang Oktober in den Tourist-Informationen Wernigerode und Schierke sowie digital unter www.wernigerode-tourismus.de erhältlich.
Für auswertige Besucher wird an der Hasseröder Brauerei (Am Auerhahnring) wieder ein Park & Ride-Service eingerichtet. Außerdem können Besucher, die mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreisen, ihren Fahrschein am Stand der chocoINFO auf dem Nicolaiplatz vorzeigen und als Belohnung für ihr umweltfreundliches Verhalten bei täglichen Verlosungen tolle Preise gewinnen.
Süße Verführung und erlesene Genüsse mit allen Sinnen auf der chocolART in Wernigerode wünscht das Team der Wernigerode Tourismus GmbH.