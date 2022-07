Zeit, zu bleiben in Wernigerode und Schierke

Zweite Ausgabe des jährlichen Gästemagazins der Wernigerode Tourismus GmbH

Pünktlich zum Start der Sommerferien erscheint die neue Ausgabe des Urlaubsmagazins für die Destinationen Wernigerode und Schierke mit zeitlosen, sowie aktuellen Themen und Inhalten für die Tourismussaison 2022/23. Dieses Jahr erstmals zweisprachig, auf Deutsch und Englisch, ist das Magazin ab sofort in beiden Tourist-Informationen in Wernigerode und Schierke, sowie bei GastgeberInnen und touristischen DienstleisterInnen erhältlich.



Als "Drehbuch" für ihren Aufenthalt soll es Gäste mit spannenden, emotionalen und unterhaltsamen Geschichten für ihren aktuellen und auch nächsten Urlaub inspirieren. Getreu dem Motto "Zeit, zu bleiben" liegt der Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) vor allem daran, Reisende zu einem längeren Aufenthalt und natürlich auch einem Wiedersehen zu motivieren. Die behandelten Themen werden aus der Sicht von Gastgebenden, Einheimischen und Mitarbeitenden aus der Tourismusbranche erzählt und geben den Gästen so einen Einblick hinter die Kulissen und vermitteln erstaunliches Insider-Wissen über ihre LieblingsAusflugsziele- Urlaubs-Tipps aus einer anderen Sicht.



Reisen wird immer individueller. Mit dem Ziel der WTG, auf die verschiedenen Bedürfnisse der Gäste einzugehen, findet sich im neuen Magazin für alle etwas: von spektakulären Naturerlebnissen bis hin zu spannender Kultur und außergewöhnlichen Events. Es hält für alle Arten von Reisenden, egal ob StadtTourende, Familienbande, Frischluft-Liebende, Film-Fans, Gourmets, Event-Liebende oder Zukunftsreisende, wie sie im Magazin genannt werden, etwas bereit. "Ich freue mich, dass wir mit dem Magazin wieder besondere Seiten von Wernigerode & Schierke präsentieren können. Bestimmt ist das Thema Kino- und Filmdreh in Wernigerode für viele Interessierte ein besonders Highlight. Selbst für uns waren manche Infos dazu Neuland", so Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH.