Wernigerode Tourismus GmbH und MDR-Klassik kooperieren in der Spielzeit 2023/2024

Die Wernigerode Tourismus GmbH und „MDR Klassik“ als renommierter Klassiksender des Mitteldeutschen Rundfunks freuen sich in diesem und dem nächsten Jahr zusammenarbeiten zu können. Diese Kooperation wird es ermöglichen, hochkarätige, klassische Musikveranstaltungen mit den Klangkörpern des Mitteldeutschen Rundfunks in Wernigerode anzubieten und somit die kulturelle Vielfalt der Stadt weiter zu stärken.Geplant sind fünf Konzerte mit dem MDR-Sinfonieorchester und dem MDR-Rundfunkchor, die die Wernigerode Tourismus GmbH als Veranstalter im Konzerthaus Liebfrauen organisiert. Drei der fünf Konzerte finden bereits in diesem Jahr statt. Den Auftakt der Konzertreihe macht das MDR-Sinfonieorchester unter Dirigent Ariel Zuckermann am 10. September. Der in Israel geborene Dirigent begann seine Musikerkarriere als Flötist und zählt mittlerweile zu den gefragtesten Dirigenten der jüngeren Generation. Er gilt als musikalischer Freigeist und Gratwanderer, der mit seiner Kreativität und Energie das Publikum begeistert. Der Vorverkauf für dieses Konzert hat bereits begonnen.Die weiteren Konzerte für 2023 finden am 29. Oktober und am 1. Dezember statt."Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit MDR-Klassik und freuen uns auf eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit. Die historische Kulisse im Konzerthaus Liebfrauen bietet den perfekten Rahmen für diese herausragenden Konzerterlebnisse", sagt Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH. "Die Konzerte werden das kulturelle Angebot in Wernigerode bereichern, die Attraktivität der Destination als Kulturreiseziel weiter stärken und Besucherinnen und Besucher aus nah und fern anlocken."Weiter Informationen und Tickets unter www.wernigerode-tourismus.de