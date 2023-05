Wernigerode Tourismus GmbH erhält Rezertifizierung REISEN FÜR ALLE für die Tourist-Information Wernigerode und den Fürstlichen Marstall Wernigerode

Die Wernigerode Tourismus GmbH konnte sich am 04. Mai 2023 über eine besondere Ehrung freuen. Wirtschaftsminister, Sven Schulze, der zu Besuch in Wernigerode war, überreichte im Bürgerpark Geschäftsführer Andreas Meling das Zertifikat REISEN FÜR ALLE für die Tourist-Information Wernigerode und den Fürstlichen Marstall Wernigerode. Es handelt sich für beide Einrichtungen um eine Rezertifizierung.Die Wernigerode Tourismus GmbH hatte dabei für beide Einrichtungen besondere Anforderungen und Voraussetzungen zu erfüllen. Für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer sind am zertifizierten Ort z. B. gekennzeichnete Parkplätze vorhanden, der Ort muss leicht begeh- und befahrbar, die Toilettenanlagen entsprechen den notwendigen technischen Anforderungen unter anderem muss ein Alarmauslöser vorhanden sein.Für Menschen mit Hörbehinderung und Gehörlose gibt eine induktive Höranlage im Marstall und Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden. Viele weitere Details mussten nachgewiesen werden bis nun das positive Rezertifizierungsergebnis feststand.Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von externen, speziell geschulten Erhebern der Investitions- und Marketinggesellschaft des Landes Sachsen Anhalt vor Ort evaluiert und geprüft. „Es handelt sich explizit um keine Selbsteinschätzung des Betriebs, weshalb die Zertifizierung besonders wertvoll ist“, so Sabine Krüger, Leiterin der Touristinformation Wernigerode. Alle Daten zur Barrierefreiheit liegen im Detail vor und können auch von Gästen eingesehen werden. Die Wernigerode Tourismus GmbH arbeitet stets daran, den Service für ihre Gäste und Einheimischen zu verbessern, zu aktualisieren und auszubauen. Mindestens ein Mitarbeiter des Unternehmens wird kontinuierlich jährlich zum Thema „Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“ geschult.„Ich bin stolz darauf, dass die Tourist-Information Wernigerode und der Fürstliche Marstall Wernigerode die Kriterien für die Zertifizierung BARRIEREFREIHEIT GEPRÜFT erfüllen und wir den Menschen mit Einschränkungen vielfältigen Kulturgenuss im Fürstlichen Marstall Wernigerode und umfangreiche Informationen in der Touristinformation ermöglichen können“, so Andreas Meling, Geschäftsführer Wernigerode Tourismus GmbH.Weitere Informationen: www.reisen-fuer-alle.de