Schierker Wintersportwochen vom 31. Januar bis 14. Februar 2026

Die Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen des Sport-Club Charlottenburg e.V.  mit der Show „E❄MOTIONS“, sowie der IceLab Leipzig e.V. mit der Show „Wie wir sind“ eröffnen am 31. Januar 2026 in der Schierker Feuerstein Arena die Schierker Wintersportwochen.

Auf dem zweiwöchigen Programm stehen außerdem Schnupper-Biathlon für jedermann, geführte Schneeschuhwanderungen, Eisfasching, Husky Schnupper-Trekking, Iglufest, Töpferkurse, Puppentheater, u.v.m.

Das Programm mit Veranstaltungen für jede Altersklasse und jeden Geschmack, soll besonders die Ferienzeit in Schierke versüßen und bei hoffentlich guten Wintersportbedingungen tolle Erlebnisse schaffen.

Aber auch ohne Schnee werden interessante Veranstaltungen geboten. Der Töpferkurs erweckt kreative Ideen unter professioneller Anleitung, die Puppentheater-Aufführungen „Besuch bei Wanja in der Nacht“ und „Herr Fuchs und Frau Elster“ entführen in die Märchenwelt und beim Eisfasching für Kinder mit „Pirat Jack und Prinzessin Rapunzel“ und Mini-Eisdisco wird die Eisfläche zum großen Spielplatz. Alle kostümierten Kinder haben freien Eintritt in die Schierker Feuerstein Arena und das schönste Kostüm gewinnt sogar einen Preis!

Besondere Wintersportvergnügen sind für sportinteressierte Kinder das Eishockey-Schnuppertraining mit einem erfahrenen Trainer des ESV Schierke und das Iglu Fest mit Schneefigurenbauen sowie Spiel und Spaß im Schnee im Kurpark.

Ein weiteres Highlight ist die Autorenlesung „Lost & Dark Places Sachsen-Anhalt“ mit Oliver Hübner am 02.02.2026 sein.

Ein Flyer mit dem vollständigen Programm ist in den Tourist-Informationen Schierke und Wernigerode oder auf den Internetseiten:

www.schierke-am-brocken.de erhältlich.

