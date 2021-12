Schierker Klippenglühen, Eisdisco und Weihnachtsmarkt in der Arena

Wernigerodes höchstgelegener Ortsteil Schierke lädt am Wochenende vom 17. bis zum 19. Wochenende zu zahlreichen Veranstaltungen der Wernigerode Tourismus GmbH und der Schierker Feuerstein Arena ein.Als besonderes Highlight wird in diesem Jahr erstmalig das Schierker Klippenglühen stattfinden. Die Mauseklippen am Ortseingang werden durch Illuminationen in Szene gesetzt. Das Lichtspiel wird am Freitag und Samstag Abend von verschiedenen Stellen aus zu sehen sein. Zu diesem Anlass wird eine gastronomische Versorgung durch den Inhaber des Brocken-Coasters auf dem Parkplatz am Thälchen angeboten.Am Samstag erwartet die BesucherInnen der Schierker Feuerstein Arena dann ein buntes Advents-Programm mit Eislaufschule, Weihnachtsmarkt und Weihnachts-Eisdisco.Auch das Loipenhaus unterhalb des Wurmbergs öffnet nach kurzer Pause am 17.12. wieder und steht Gästen für die Wintersaison als Ausflugsziel mit Einkehrmöglichkeit zur Verfügung.Von Dezember bis Februar 2022 werden zu ausgewählten Terminen zwei zusätzliche Busfahrten auf der Linie 264 zwischen Schierke und Wernigerode durch die Harzer Verkehrsbetriebe angeboten. Die Erweiterung in den Abendstunden ermöglicht es WernigeröderInnen und Gästen nach den Abendveranstaltungen bequem wieder nach Hause zu kommen. Die ersten zwei zusätzlichen Fahrten werden am Samstag, 18. Dezember stattfinden, dem Besuch der Eisdisco in Schierke und einem wärmenden Glühwein steht so nichts mehr im Weg.17.12.21 Ab 12:00 Uhr Wintereröffnung Loipenhaus Loipenhaus Schierke17. & 18.12.21 ab 16:00 Uhr Erstes Schierker Klippenglühen Blick auf Mauseklippen, bspw. Parkplatz am Thälchen18. & 19.12.21 ab 11:00 Uhr Weihnachtsmarkt Schierker Feuerstein Arena18.12.21 ab 18:00 Uhr Weihnachts-Eisdisco Schierker Feuerstein Arenader Linie 264 nach Wernigerode ab Haltestelle „Schierke Arena“ am 18.12.2021:20:49 Uhr und 21:49 UhrBrockenstraße 1038879 Wernigerode OT SchierkeTel. 039455 - 8680