MDR HARZ OPEN AIR 2026

– Live auf der Bühne sind The BossHoss ein unvergessliches, explosiv-energiegeladenes Erlebnis – pure Power, die mitreißt! Wenn die sieben charismatischen Hauptstadt-Cowboys, allen voran die beiden Frontmänner Alec „Boss Burns“ Völkel und Sascha „Hoss Power“ Vollmer, auftreten, kommen Rock’n’Roll-Fans voll auf ihre Kosten. Mit dem Sound des brandneuenkehren sie live zu ihren musikalischen Wurzeln zurück: rauer, roher, ehrlicher denn je. Gekoppelt mit ihren Greatest Hits wie, „Dos Bros“,und vielen mehr, lässt die Band keine Wünsche offen. Hier wird live gerockt, ohne Kompromisse.„Back To The Boots“ ist eine Hommage an die eigenen Anfänge – musikalisch, stilistisch und live. Ihr Sound: moderner, international inspirierter Country-Rock mitten im aktuellen Genre-Revival, das Acts wie Beyoncé, Post Malone oder Shaboozey weltweit feiern. The BossHoss surfen dabei authentisch und mit viel Spielfreude ganz vorne auf dieser Welle und bringen ihren unverwechselbaren Mix aus Country, Americana und Southern-Rock mit. Natürlich inklusive der spektakulären Single „I’ll Be Back“ mit Arnold Schwarzenegger.Die pure Authentizität der Band, gepaart mit schweißtreibendem Rock und ihrem unverwechselbaren rauen Charme, ist das, was die Crowd mitreißt. The BossHoss gehören zu einer der bekanntesten Rock-Formationen Deutschlands.– Sie sind bekannt dafür, die Kraft der Sonne in exotische Popsongs zu übersetzen. 2023 läuteten Marquess fürs Jubiläumsalbum ihre persönliche „Energía“-Wende ein: Ausladend große Melodien und leidenschaftliche Sommerhymnen präsentieren sie unter dem passenden Albumtitel– sieben Buchstaben, die in sämtlichen Ecken der Welt auch ohne Wörterbuch verstanden werden. Exotischer Pop und sonnige Latin-Sounds sind ihr Metier: Was mit frühen Superhits wieundbegann, führte für Marquess zwischenzeitlich in gleich 11 europäischen Ländern in die Top-10, in einigen davon sogar bis auf Platz 1 (u. a. Schweiz, Griechenland, Polen, Tschechien). Dazu gab’s reichlichEdelmetall und Plattenverkäufe in Millionenhöhe für die drei Jungs, die sich zudem besonders für Chancengleichheit in der Musikbranche starkmachen. Auch live für ihre Party-Qualitäten immer wieder gefeiert, treten Sascha Pierro, Christian Fleps und Dominik Decker jedes Jahr vor Hunderttausenden auf und verwandeln jede Tanzfläche in eine ausgelassene Latin-Fiesta. Die Tour zum 20. Jubiläum findet 2026 statt und führt sie auch nach Wernigerode.– steht für einen Konzertabend, der neugierig macht, Grenzen sprengt und lange nachhallt. Im Zentrum: Georgi „Joro“ Gogow, legendärer Teufelsgeiger und Bassist der Kultband CITY („Am Fenster“) und Gründer von NO55. An seiner Seite: sein Sohn Nicolaj Gogow – ein Schlagzeuger mit Wucht, Präzision und eigenem Kopf, der Groove nicht nur spielt, sondern lebt. Jahrelang prägte er den Sound von Knorkator und CITY am Schlagzeug und stand ebenso für Die Skeptiker sowie Pothead auf der Bühne. Erfahrung, Durchsetzungskraft und Spielfreude verbinden sich bei ihm zu einem treibenden Fundament, das der Musik von DER WILDE GARTEN spürbaren Druck und tiefen Groove verleiht. Die ausdrucksstarke Vulkan-Röhre Karolina „Karo“ Blasek und das Gitarrenfeuer von Kai-Uwe Scheffler. Sie bringt das Feuer in die Stimme, er das Leuchten in den Sound. Gemeinsam bringen die Vier den wilden Garten zum Blühen - voller Energie, unbändiger Spiellust und überraschender Klänge. Seit 1997 ist DER WILDE GARTEN ein musikalischer Freiraum jenseits des Mainstreams: Weltmusik trifft Rock, Improvisation trifft Groove, Erfahrung trifft Spiellust. Gespielt werden eigene Kompositionen ebenso wie Klassiker von CITY und NO55 – neu gedacht, wild arrangiert und live mit voller Energie entfesselt. Vier Musiker, die sich gegenseitig Raum geben, antreiben und überraschen. DER WILDE GARTEN ist wie ein unerwarteter Sturm: Er kommt plötzlich, bleibt lange im Kopf – und trifft mitten ins Herz.Auch 2026 präsentiert MDR SACHSEN-ANHALT beim MDR Harz Open Air– diesmal mit internationalem Touch., die sich im Bürgerpark Wernigerode auf ganz großer Bühne vorstellen, sind ein deutsch-slowakisches Power-Duo. Die 14-jährige Melissa Mandy aus der Slowakei ist ebenso ein musikalisches Multitalent wie ihr Partner Noah-Benedikt (20) aus Wolmirstedt. Seit ihrem Projektstart 2024 schreiben und produzieren sie gemeinsam Songs, in denen Rock auf modernen Pop trifft, und feierten Erfolge mit den Singles „Wonderland Sight“ und „Hola Guapa“.Für die kleinen Gäste und ihre Familien wird es 2026 in Wernigerode zu Showbeginn am Nachmittag mit derspaßig. Tanzen, singen hüpfen! Bei diesem gute Laune Konzert-Spaß sind eure Kinder die Stars. Perfekte Familienunterhaltung, dreifach ausgezeichnet mit dem Deutschen Kindermusikpreis.Das MDR HARZ OPEN AIR steht auch 2026 mit seiner künstlerischen Besetzung für beste aktuelle Popmusik und große Hits der Vergangenheit und spricht damit eine breite Zielgruppe an, sowohl die einheimische Bevölkerung als auch touristische Gäste in der Harz-Region. Im Naturambiente des Bürgerparks und vor dem Panorama des Schlosses Wernigerode finden auf der Bühne verschiedene Programmpunkte für Kinder, Familien und alle musikbegeisterten Fans statt. Durch das Programm führen wie schon 2024 Susi Brandt, Moderatorin des TV-Magazins MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE und MDR SACHSEN-ANHALT-Radiomoderator Lars Wohlfarth.Verbringen Sie mit uns, unseren Partnern, den Moderatoren und den Künstlern einen unvergesslichen Abend im Bürgerpark Wernigerode.Eintrittskarten sind ab sofort an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und in den Tourist-Informationen Wernigerode, Schierke, Halberstadt und Blankenburg erhältlich.Samstag, 05. September 2026Beginn: 19:00 Uhr | Einlass: 18:00 UhrBürgerpark WernigerodeDornbergsweg 27 · 38855 WernigerodeWernigerode Tourismus GmbHMDR SACHSEN-ANHALT / Stadt Wernigerode / Park und Garten GmbHStadtwerke Wernigerode GmbH, Harzsparkasse, PS Lotterie, Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft eG, Harzer Schmalspurbahnen GmbH, Harzer Mineralquelle Blankenburg GmbH, Hasseröder Brauerei, Autohaus Wernigerode GmbH, McDonalds, Schierker Feuersteinpehnert&hoffmannErwachsene 32,- € im Vorverkauf, inkl. Gebühren Abendkasse 35,- €Kinder (7-16 Jahre) 16,- € im Vorverkauf, inkl. Gebühren Abendkasse 19,- €Kinder bis 6 Jahre frei