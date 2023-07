Hoi An Lampionfest 2023

Mit dem diesjährigen Lampionfest wird das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Hoi An und Wernigerode gebührend gefeiert. Wernigerodes Altstadt funkelt vom 25. bis 27. August 2023 wieder im Licht hunderter handgefertigter vietnamesischer Lampions.Auf dem Wernigeröder Marktplatz warten Hoi Ans Handwerker und Händler mit authentischer vietnamesischer Handwerkskunst auf. Zudem können sich alle Besucher und Gäste auf traditionelle Speisen aus Südostasien sowie ein umfangreiches Bühnenprogramm freuen. Neben Künstler, Tänzer und einem Tai-Chi Meister aus Vietnam sind auch zahlreiche regionale Musikdarbietungen zu erleben. Besondere Erlebnisse zum Lampionfest bieten auch die Workshops zum Gemüseschnitzen in der Remise, ein Besuch der Fotoausstellung „Mein Hoi An“ oder Schnuppertouren mit einer Fahrrad-Rikscha, die typisch für das Straßenbild in Hoi An und anderen Städten Vietnams ist.Seit August 2013 ist die vietnamesische Hafenstadt Hoi An Partnerstadt von Wernigerode. Die Stadt mit rund 75.000 Einwohnern liegt an der Küste Zentralvietnams am Südchinesischen Meer, etwa 30 km südlich von Da Nang in der Provinz Quang Nam. Hoi An war einst der größte Hafen in Südostasien. Die historische Altstadt zählt zum UNESCO Weltkulturerbe.Freitag bis Sonntag, 25.08.- 27.08.2023Marktplatz WernigerodefreiInformationen:Marktplatz 1038855 WernigerodeTel. 03943 – 55378-35