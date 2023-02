„Hexenring und Teufelskreis“ – Ein mobiler Rätselraum – Ein Highlight im Programm der Walpurgis 2023 in Schierke

Alle 200 Jahre kehrt das Böse um den Brocken wieder, um die gesamte Welt ins Unglück zu stürzen. Um dies zu verhindern, muss der Hexenring den Teufelskreis umschließen, alle 24 Symbole an der richtigen Position sein und das Licht des Glücks erstrahlen.Kämpft für das Gute und erlöst innerhalb einer Stunde die Welt von dem Bösen!Im Hexenversteck heißt es nun, Zaubertränke orten, Hexenbekleidung unter die Lupe nehmen, genau hinschauen, richtig kombinieren, Schlüssel finden, sich freuen und die Symbole des Hexenrings um den Teufelskreis legen und das Böse bannen.Diese verhexte Herausforderung erwartet als neues Highlight die Besucher der Walpurgis, nachdem in den letzten Jahren viele Besucher begeistert waren, ist auch 2023 am 29. und 30. April die Teilnahme im Schierker Kurpark wieder möglich. Ähnlich wie bei den bekannten Escape Rooms steht den 3 bis 6 Personen pro Durchgang nur eine Stunde für die Lösung der Rätsel zur Verfügung. Es kann knapp werden, alles innerhalb dieser Zeit zu schaffen. Eine große Portion Teamgeist und viel Austausch untereinander verhelfen aber, das Böse abzuwehren und die Welt zu retten.Als Ausrüstung für dieses Spielerlebnis der besonderen Art erhalten die Teilnehmer in einem Starterpaket pro Durchgang eine Wanderkarte zum Brocken, um nie den Weg zu verlieren, das Buch „Hexenring“, den 1. Band der Harz-Krimi-Reihe „Im Schatten der Hexen“ um noch tiefer in das Thema abzutauchen und weitere kleine Überraschungen.Die Anmeldung ist über www.die-walpurgis-schierke.de oder direkt per E-Mail an events@wernigerode-tourismus.de möglich.Samstag und Sonntag, 29. und 30. April 202311.15 Uhr | 12.30 Uhr | 13.45 Uhr | 15.00 Uhr16.15 Uhr | 17.30 Uhr | 18.45 Uhr | 20.00 Uhr11.15 Uhr | 12.30 Uhr | 13.45 Uhr | 15.00 Uhr16.15 Uhr | 17.30 Uhr | 18.45 Uhr | 20.00 Uhr3 bis 6 Personen je Durchgangmax. 60 min. je DurchgangKurpark Schierke, zwischen Eingang Apotheke Schierker Feuerstein und dem Spielplatz3 Spieler - 112,50 € (37,50 € p.P.)4 Spieler - 140,00 € (35,00 € p.P.)5 Spieler - 150,00 € (30,00 € p.P.)6 Spieler - 165,00 € (27,50 € p.P.)(nur in Kombination mit gültigen Eintrittskarten für „Die Walpurgis in Schierke“)über das Anmeldeformular auf www.die-walpurgis-schierke.de oder per E-Mail mit Angabe der gewünschten Startzeit und der Spieleranzahl an events@wernigerode-tourismus.de- 1 x Wanderkarte zum Brocken- 1 x „Hexenring“ der 1. Band der Buchreihe „Im Schatten der Hexen“- weitere kleine Überraschungen