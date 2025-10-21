Harzer Hochzeitsmesse Wernigerode - Ein Muss für angehende Brautpaare

Seit 2013 organisiert die Wernigerode Tourismus GmbH eine Hochzeitsmesse in Wernigerode. Nach vielen Jahren im Fürstlichen Marstall Wernigerode, wurde im vergangenen Jahr erstmals das Harzer Kultur- und Kongresszentrum (KiK) genutzt. Für 2025 geht die Messe nun einen weiteren Schritt und zieht in das KAP36 in Wernigerode – eine moderne Eventlocation mit besonderem Charme.„Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnerinnen Franziska Lippoldt von Deine Harzhochzeit by Franzi und Jessica Munzke von Cornall & Luise – Hochzeitsboutique Harz die Harzer Hochzeitsmesse am neuen Ort im KAP36 veranstalten zu können. Die Location bietet ideale Voraussetzungen für unsere Aussteller und unsere Gäste. Ein kostenfreier Parkplatz befindet sich direkt vor der Tür“, erklärt Roman Müller von der Wernigerode Tourismus GmbH.Am Samstag, den 8. November 2025, öffnen sich die Türen des KAP36 für alle, die ihren „Schönsten Tag im Leben“ planen. Von 10 bis 17 Uhr präsentieren zahlreiche regionale Aussteller ein vielfältiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit.Ob Braut- und Festmode, Blumenschmuck und Dekoration, Hochzeitsplanung, Trauringe, Hochzeitsfotografie, musikalische Begleitung oder viele weitere Inspirationen – die Messe bietet für jedes Budget und jeden Geschmack passende Ideen. Persönliche Beratung durch regionale Expertinnen und Experten sorgt dafür, dass jede Hochzeit einzigartig wird.Ein besonderes Highlight der Messe bleibt die romantische Brautmodenschau, die mehrmals täglich stattfindet. Professionelle Models zeigen die neuesten Trends der Hochzeitsmode.Das historische Rathaus und das märchenhafte Schloss Wernigerode® gehören nach wie vor zu den beliebtesten Trauorten der Region. Sie bieten eine traumhafte Kulisse, um den schönsten Tag im Leben unvergesslich zu gestalten. Die Harzer Hochzeitsmesse Wernigerode ist daher die ideale Gelegenheit, um sich umfassend über die vielfältigen Möglichkeiten im Harzkreis zu informieren und die eigene Hochzeit langfristig zu planen.Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Messe zu besuchen und sich von den vielen Angeboten im KAP36 inspirieren zu lassen.Samstag, 8. November 202510 Uhr bis 17 UhrKAP36 WernigerodeAm Kupferhammer 36, WernigerodeTageskasse: 8,00 €Harzer Hochzeitsmesseinfo@harzer-hochzeitsmesse.de