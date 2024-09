Halloweentag für Kinder und Familien zum Schokoladenfestival in Wernigerode

Die Wernigerode Tourismus GmbH freut sich, zusammen mit der Volksbank Wernigerode eG den ersten Halloweentag für Familien und Kinder im Rahmen des Schokoladenfestivals chocolART ankündigen zu können. Am Donnerstag, den 31. Oktober 2024 von 10:00 bis 18:00 Uhr wird das Festivalgelände an der Blumenuhr zu einem schaurig-schönen Erlebnisbereich für Groß und Klein.



Das abwechslungsreiche Programm bietet verschiedene Mitmachaktionen für die ganze Familie. Kinder und ihre Eltern können sich beim Filzen von kleinen Gespenstern, Kürbissen, winzigen Hexenhütchen oder anderen an Halloween angepassten Figuren kreativ austoben. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Glaskugeln mit Glastrid zu blasen und diese anschließend zu dekorieren. Die kleinen Besucher können auch eigene Körbchen basteln, um anschließend Süßigkeiten zu sammeln und Buttons mit verschiedenen Halloweenmotiven gestalten. Das Kinderschminken und temporäre Tattoos runden das Angebot ab.



Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Schokoladenpopcorn, heiße Trinkschokolade, verschiedene Kaffeespezialitäten, Crêpes, Gruselgebäcke aus dem Hause Silberbach und Wackelpudding stehen bereit, um die Besucher zu verwöhnen.



Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste um 14:00 Uhr, wenn die längste Wernigeröder Schokoladentafel gemeinsam mit der Firma Choco Moments gegossen wird. Die kleinen Gäste haben die Gelegenheit, bei der Dekoration der Schokoladentafel kreativ zu werden. Die Schokolade wird im Anschluss an die Kinder verteilt. Zusätzlich lädt ein mystischer Fotopoint alle Besucher ein, gern verkleidet zu erscheinen und gespenstische Erinnerungsfotos zu machen.



Für die zu den Bastelaktionen benötigten Materialien wird teilweise ein kleiner Kostenbeitrag erhoben.



Die Wernigerode Tourismus GmbH freut sich auf viele kostümierte Besucher und einen spannenden Halloweentag voller Spaß und Kreativität. Kommen Sie vorbei und erleben Sie einen Tag voller schokoladiger Überraschungen und gruseliger Abenteuer.

