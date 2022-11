Glanz.Licht.Wernigerode

Der Weihnachtsmarkt Wernigerode öffnet am Freitag vor dem 1. Advent seine Pforten. Nach zwei Jahren Pause können sich Besucher wieder auf die gewohnte Weihnachtsatmosphäre und eine prächtig geschmückte Altstadt freuen. Mehr als 50 Händler und Gastronomen sorgen für weihnachtliches Ambiente und bieten zwischen dem historischen Marktplatz, Breiter Straße und Nicolaiplatz traditionelle Handwerkskunst, kulinarische Leckereien und natürlich Glühwein in allen Varianten. Von der Weihnachtsmarktbühne vor dem Rathaus ertönen Weihnachtslieder und festliche Adventsmusik.Weihnachtszeit - Zeit der Märchenfilme. Erstmals verwandelt sich der Hof der Krell‘schen Schmiede zur Weihnachtszeit in einen Filmhof. Täglich werden hier Märchenfilme für Kinder und Erwachsene gezeigt. Auch die Feuerzangenbowle steht immer am Freitag um 19 Uhr auf dem Programm. Die jüngsten Besucher können außerdem das Kleintiergehege in den ehemaligen Stallungen bestaunen. In der Köhlerhütte warten Harzer Speisen auf die Besucher, Heißgetränke gibt es in Mellies Mühle.Wer abseits der Breiten Straße durch Wernigerodes Altstadt bummeln möchte, sollte auch einen der anderen Höfe, wie zum Beispiel den neu gestalteten Brunnenhof, den Schuhhof, den Rathausinnenhof oder den Kunsthandwerkerhof mit der Hohen Halle besuchen. Einige der Höfe öffnen zum ersten Mal ihre Tore in der Weihnachtszeit.Der Oberpfarrkirchhof mit der Sylvestrikirche wird in diesem Jahr erneut zur Lichterkirche. 3D Lichtfiguren bringen zusammen mit den Baum-Illuminationen an der Kirche und auf dem Nicolaiplatz einen besonderen Lichterglanz in die Gassen. Herrnhuter Sterne über den Straßen in der Altstadt sorgen für zusätzliche Weihnachtsatmosphäre. Ein abgestimmtes Beleuchtungskonzept sorgt in diesem Jahr dafür, das trotz weihnachtlicher Beleuchtung der Stromverbrauch überschaubar bleibt. Dazu wird überwiegend LED-Technik eingesetzt und viele Lichter werden später als sonst üblich eingeschaltet bzw. früher als üblich wieder ausgeschaltet.Aufmerksame Besucher können am Oberpfarrkirchhof außerdem an einem klingenden Notenständer Weihnachtslieder hören, die u.a. von Wernigeröder Kinderchören gesungen werden und so an die Chortradition der Stadt erinnern.Ein neues Angebot ermöglicht es erstmals auch Vereinen, Initiativen oder kleineren Unternehmen mit regionalen Produkten am Weihnachtsmarkt teilzunehmen. In drei weihnachtlich geschmückten Hütten im Rathausinnenhof präsentieren sich so zum Beispiel die Initiative Fairtrade Town Wernigerode, der Verein für krebskranke Kinder, Vertreter der Regionalmarke „Typisch Harz“ und weitere Vereine und Organisationen. Die drei Hütten sind an den Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag geöffnet. Am 2. Adventswochenende präsentiert hier u. a. die Wernigeröder Autorin Charlotte Bamberger ihr Kinderbuch „Die Stadtkatze von Wernigerode“. Vertreter der Regionalmarke „Typisch Harz“ sind am 2. und 4. Adventswochenende zu Gast.Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen "Lebendigen Adventskalender" mit vielen Überraschungen. Partner, Vereine und Unternehmen haben 24 tolle Angebote für Familien und Kinder zusammengestellt. Der Kalender ist kostenfrei in der Tourist-Information Wernigerode erhältlich und wird darüber hinaus jedem Kind in Wernigerodes Kindertagesstätten und Grundschulen zur Verfügung gestellt. Auch im Internet auf www.wernigerode-tourismus.de öffnet sich täglich ein neues Türchen.Shopping im Advent - Die Geschäfte der Wernigeröder Kaufmannsgilde laden am 1. und 2. Advent in der Zeit von 12:00 bis 17:00 Uhr in ihre Geschäfte ein.Den besten Blick über das weihnachtliche Wernigerode können Besucher sicher im Riesenrad auf der Angerspitze genießen, das zum Weihnachtsmarkt vom ersten Adventswochenende bis zum 8. Januar Ausblicke aus 40 Metern Höhe ermöglicht.Die Lichterkirche und der Wintermarkt an der Blumenuhr sorgen auch in diesem Jahr dafür, dass die vielen Besucher der Stadt auch zwischen den Feiertagen und noch bis zum 8. Januar ein schönes Angebot vorfinden. Auf der Bühne an der Blumenuhr wird täglich Live-Musik geboten.„Ich freue mich, dass nach zweijähriger Pause endlich wieder ein Weihnachtmarkt in Wernigerode stattfinden kann. Das festliche Ambiente der Innenstadt zieht alljährlich hunderttausende Gäste an – das erhoffe ich mir auch wieder in diesem Jahr“, so Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbHSonntag bis Donnerstag: von 10:00 - 19:00 UhrFreitag und Samstag: von 10:00 - 21:00 UhrSonntag bis Donnerstag: von 11:00 - 19:00 UhrFreitag und Samstag: von 10:00 - 21:00 Uhr24. Dezember geschlossen31. Dezember: von 11:00 – 16:00 Uhr01. Januar: von 13:00 – 20:00 UhrMarktplatz 10 | 38855 WernigerodeTel. 03943-5537835