Die Walpurgis Schierke - 30. April und 01. Mai 2025

zählt zu den größten und schönsten Walpurgis-Veranstaltungen im Harz. Auch 2025 dürfen sich die Besucher wieder auf ein einmaliges Mittelalterspektakel in der kleinen Ortschaft Schierke am Brocken bei Wernigerode freuen. Am 30. April und 1. Mai wird zum großen Treiben der Hexen und Teufel eingeladen. Zwei ereignisreiche Tage voller Mystik und mittelalterlicher Klänge in einer einmaligen Naturkulisse stehen bevor.Auf dem großenpräsentieren sich Handwerker, Händler und Tavernen sowie Gaukler, Spielleute, Wikinger und Ritter. In der urigen Atmosphäre des Schierker Kurparks genießen Besucher die Klänge bekannter Bands aus der Mittelalter- und Folkszene, die sich auf mehreren Bühnen präsentieren.Am 30. April – dem Walpurgistag – wird mit Einbruch der Dunkelheit dasentzündet, und es beginnt die legendäre Walpurgisnacht. Bereits um 18:00 Uhr ziehen beim großendie Hexen und Teufel aus Nah und Fern über die Brockenstraße bis zum Schierker Rathaus durch den Ort. Begleitet wird der Hexenumzug von zahlreichen Vereinen, Musikern und Walk-Acts.Am Abend hält alpiner Mittelalterrock Einzug in Schierke. Die fünf Schweizer Musiker der Bandbegeistern mit epischer Bühnenshow, vielsprachigen und tanzbaren Songs sowie purer Lebensfreude – genau das richtige für die Nacht der Nächte in Schierke am Brocken. Weitere musikalische Höhepunkte sind die Auftritte von, denund, die traditionell mit viel Spaß auf der Bühne alle Walpurgis-Besucher zum Tanzen bringen.Für Alle, die lieber Partystimmung als Folk- und Mittelalterklänge erleben möchten, steht am 30. April ab 18:00 Uhr diein der Schierker Feuerstein Arena bereit. Mit der Live-Cover-Band "Z(w)eitreise" und dem DJ-Team finden Besucher hier den perfekten Kontrast zum mittelalterlichen Treiben im Kurpark.Mit einer spektakulärenendet um Punkt Mitternacht die Walpurgisnacht, bevor die Hexen der Sage nach auf ihren Besen zum Brocken fliegen.Auch amhält das mittelalterliche Treiben im Schierker Kurpark weiter an. Neben musikalischen Live-Darbietungen und dem Erlebnismarkt lädt dasmit seinen interaktiven Märchen zum unvergesslichen Mittelalterlebnis für die ganze Familie ein.Eintrittskarten für die Walpurgis Schierke sind in den Tourist-Informationen Schierke und Wernigerode, auf www.die-walpurgis-schierke.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.30. April & 1. Mai 202530. April 2025 | 11:00 bis 24:00 Uhr01. Mai 2025 | 11:00 bis 17:00 Uhr– Koenix - Nobody Knows – Bergfolk – Duivelspack - Bohemian Bards - Cathedral Pipes - Chibraxa - Lautnhals - Rino der Barde - Flo der Spielmann -Feline Federglanz - Nashoch Himilsanc - Die Wilde Jagd- Zeter & Mordio Kindertheater - Bohemian Bards – Chibraxa – Lautnhals - Flo der Spielmann - Feline FederglanzKurpark SchierkeVorverkauf: 28,00 EURTageskasse: 32,00 EURVorverkauf: 20,00 EURTageskasse: 22,00 EURVorverkauf: 14,00 EURTageskasse: 16,00 EURKinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt!Parkhaus Am WinterbergtorKostenfreier Shuttlebusverkehr / Park & Ride am 30. April 2025 ab Wernigerode: Parken auf dem Parkplatz Schloss/Anger und Busshuttle ab Busbahnhof Wernigerode Bussteig 9 und ab Drei Annen Hohne Großparkplatz mit gültigem Ticket für „Die Walpurgis in Schierke“