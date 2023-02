Die Walpurgis Schierke - 29. bis 30. April 2023

Die Walpurgis Schierke zählt zu den größten und schönsten Walpurgis-Veranstaltungen im Harz. Auch 2023 dürfen sich die Besucher nun wieder auf ein einmaliges Mittelalterspektakel in der kleinen Ortschaft Schierke am Brocken bei Wernigerode freuen. Am 29. und 30. April wird zum großen Treiben der Hexen und Teufel eingeladen. Zwei ereignisreiche Tage voller Mystik und mittelalterlicher Klänge, in einer einmaligen Naturkulisse stehen bevor.Auf dem großen Mittelalter-Erlebnismarkt präsentieren sich Handwerker, Händler und Tavernen sowie Gaukler, Spielleute, Wikinger und Ritter. In der urigen Atmosphäre des Schierker Kurparks genießen Besucher die Klänge bekannter Bands aus der Mittelalter- und Folkszene, die sich auf mehreren Bühnen präsentieren. Höhepunkte sind der Auftritt der Mittelalter-Vorreiter von Tanzwut in der Walpurgisnacht am 30. April sowie die Auftritte der Bands Nobody Knows und Pampatutti. Tanzwut stellen zur Walpurgis erneut unter Beweis, dass sie es wie keine andere Band schaffen, Moderne und Historie miteinander zu verbinden. Fernab von allen Klischees verfolgen Frontmann „Teufel“ und seine Mannen ihren eigenen Weg, denn niemand traut sich derart ungewöhnliche klangliche Experimente zu wie sie es tun. Mit einer imposanten Live-Show voller Energie bringen Tanzwut den Schierker Kurpark zum Beben.Bereits am Samstag, dem 29. April, laden Cellart, Worrystone und Celtic Chaos mit einer Irish-Folk-Night zum Start in das Walpurgis-Wochenende in Schierke ein. Am 30. April – dem Walpurgistag – wird mit Einbruch der Dunkelheit das Walpurgisfeuer entzündet und es beginnt die Walpurgisnacht. Bereits um 18 Uhr ziehen beim großen Hexenumzug die Hexen und Teufel aus Nah und Fern durch den Ort am Brocken. Begleitet wird der Hexenumzug von zahlreichen Vereinen, Musikern und Walk-Acts. Neben Tanzwut stehen in der Nacht der Hexen auch Nobody Knows und Bergfolk auf der Hauptbühne. Mit einer spektakulären Pyro- und Lasershow endet um Punkt null Uhr die Walpurgisnacht, bevor die Hexen der Sage nach auf ihren Besen zum Brocken fliegen.Wer Partystimmung lieber mag als Mittelalterklänge, sollte unbedingt am 30. April die Walpurgis-Partybühne besuchen. Partyband und DJ-Teams heizen hier den Besuchern in der Schierker Feuerstein Arena ordentlich ein.Zusätzlichen Rätselspaß verspricht das neue Escape-Game „Hexenring und Teufelskreis“, dass vor Ort in einem mobilen Rätselraum auf dem Veranstaltungsgelände gespielt werden kann. Eine Stunde Zeit bleibt den Besuchern, um im Hexenversteck die Rätsel zu lösen und so das Böse zu bannen. Eine Voranmeldung ist erforderlich.Eintrittskarten für Die Walpurgis Schierke sind in den Tourist-Informationen Schierke und Wernigerode, auf www.die-walpurgis-schierke.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.29. & 30. April 202329. April 2023, 11:00 bis 24:00 Uhr30. April 2023, 11:00 bis 24:00 Uhr29. April 2023 – Celtic Chaos – Worrystone – Cellart30. April 2023 – Tanzwut – Nobody Knows – Bergfolk - PampatuttiAußerdem mit dabei:Lauthals– Immernochfrank – Ferdinand Freudensprung – Duo Obscurum – u.v.m.Kurpark SchierkeVorverkauf: 26,00 EURTageskasse: 30,00 EURVorverkauf: 12,00 EURTageskasse: 14,00 EURVorverkauf: 18,00 EURTageskasse: 20,00 EURKinder unter 14 Jahre haben freien Eintritt!Parkhaus AM WINTERBERGTORKostenfreier Shuttlebusverkehr / Park & Ride am 30. April 2023 ab Wernigerode Parkplatz Schloss/Anger und Drei Annen Hohne Großparkplatz mit gültigem Ticket für „Die Walpurgis in Schierke“