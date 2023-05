57. Wernigeröder Rathausfest

Zum zweiten Mal nach diversen Lockdowns findet in diesem Jahr wieder das Wernigeröder Rathausfest statt. Die nunmehr 57. Auflage dieses bunten Stadtfestes bietet wieder ein umfangreiches, weltoffenes, erstklassiges und vielfältiges Programm für alle Altersklassen und fast alle kulturellen Geschmäcker. Daher lädt die Wernigerode Tourismus GmbH vom 16. bis 18. Juni 2023 in die „Bunte Stadt am Harz“ ein, um ausgelassen und unbeschwert zu feiern. Nicht vergessend, dass nur wenige Flugstunden von uns entfernt, immer noch ein Krieg herrscht, der leider auch nicht der Einzige auf der Welt ist und für den es keinerlei Rechtfertigung gibt.Dennoch gibt es genügend Gründe, nun wieder ein Stadtfest zu feiern. Insgesamt acht Bühnen, ein reges Markttreiben in der Fußgängerzone und in der Burgstraße sowie der beliebte Mittelaltermarkt laden zum Verweilen, Genießen, Bummeln und natürlich zum Feiern ein. Live-Acts gibt es auf den Hauptbühnen auf dem Mark- und Nicolaiplatz, auf dem Mittelaltermarkt, der Irish Folk Bühne, auf der Bühne Burgstrasse, an der Blumenuhr, auf dem Kohlmarkt und in der Remise zu erleben. Highlights in diesem Jahr sind unter anderem auf dem Marktplatz Schlagerprinz & Band, das brasilianische Elektropopduo Summer Sands am Freitag, am Samstag Sameday mit New Acoustic Sounds und Mr. Rod mit einer in Europa exklusiven Hommage an den britischen Weltstar Rod Stewart sowie der Harzer Show Kristall am Sonntag. Auf dem Nicolaiplatz sind u.a. Almut & The Engineers, Gone Country, Baraban und die radio SAW-Party zu Gast. Wiederum präsentiert in diesem Jahr Studio D4 das Jugendevent zum Rathausfest am Samstag im Elmo Klub. Zahlreiche Straßenaktionen, Kinder- und Familienprogramme werden ebenfalls für gute Unterhaltung sorgen.Schon jetzt gilt der Dank den zahlreichen Partnern und Sponsoren, deren Engagement dieses Fest erst ermöglichen. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!Für den Lieferverkehr ist das gesamte Festgebiet im Zeitraum vom 16. bis 18. Juni 2023 gesperrt. Um Lieferungen weiterhin abwickeln zu können werden Ladezonen eingerichtet. Dies betrifft je eine Ladezonen außerhalb des Fußgängerbereichs in der Albert-Bartels-Str. gegenüber Hotel Harz und in der Marktstraße auf Höhe der Taxiparkflächen. Weitere Einschränkungen zum Parken und zu Durchfahrten wird es in den Bereichen Marktstraße, Teichdamm, Oberpfarrkirchhof, Kohlmarkt, Burgstraße und Liebfrauenkirchhof geben. Die Wernigerode Tourismus GmbH bittet vor allem bei den Anwohnern um Verständnis.Freitag bis Sonntag, 16.-18. Juni 2023Innenstadt WernigerodefreiMarktplatz 1038855 WernigerodeTel. 03943 – 55378-35