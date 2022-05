55+1. Wernigeröder Rathausfest

Nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz findet nun schon zum 56. Mal eines der schönsten Stadtfeste der Region statt. 55+1. bedeutet einen Neustart, da sich die Welt in den Pandemiejahren komplett geändert hat und es nun an der Zeit ist, aufzuatmen und das uns gegebene Leben zu genießen. Daher lädt die Wernigerode Tourismus GmbH vom 17. bis 19. Juni 2022 in die „Bunte Stadt am Harz“ ein, um ausgelassen und unbeschwert zu feiern.Es gibt genügend Gründe, nun wieder ein Stadtfest stattfinden zu lassen. Die Gäste erwartet ein buntes, weltoffenes und vielfältiges Programm für jeden Geschmack. Insgesamt neun Bühnen, ein reges Markttreiben in der Fußgängerzone und in der Burgstraße sowie der beliebte Mittelaltermarkt laden zum Verweilen, Genießen, Bummeln und natürlich zum Feiern ein.Ein ansehnliches und sehr abwechslungsreiches Programm wird beim diesjährigen Wernigeröder Rathausfest bei den Wernigerödern und den Gästen der Stadt für ausgelassene Stimmung sorgen. Live-Acts gibt es auf insgesamt neun Bühnen, wie zum Beispiel, neben den Hauptbühnen, auf dem Mittelaltermarkt, der Irish Folk Bühne, in der Burgstraße, an der Blumenuhr und auf dem Kohlmarkt, zu erleben. Highlights in diesem Jahr sind unter anderem auf dem Marktplatz Ray Wilson & Band, eine 80er Jahre Show mit Blind Passenger‘s 80's EXPRESS u.a. mit Nik Page und der Harzer Show Kristall, sowie Nobody Knows und die radio SAW-Party auf dem Nicolaiplatz. Wiederum präsentiert in diesem Jahr Studio D4 das Jugendevent zum Rathausfest am Samstag im Elmo Klub. Zahlreiche Straßenaktionen, Kinder- und Familienprogramme werden ebenfalls für gute Unterhaltung sorgen.Schon jetzt gilt der Dank den zahlreichen Partnern und Sponsoren, deren Engagement dieses Fest erst ermöglichen. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Juni 2022Innenstadt WernigerodefreiInformationen:Marktplatz 10 | 38855 Wernigerode