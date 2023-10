Jahresendspurt bei werk :b events mit Lieblingswelt, Nürnberg Falcons, & Winterhütten

Das 51. Nürnberger Altstadtfest war ein großer Erfolg. Für das Jointventure zwischen Bocksbeutelstube und werk :b events war es das zweite gemeinsame Jahr in der Kuhstall Schänke auf der Insel Schütt und ein gutes noch dazu. Die Sonne schien fast die gesamten zwei Wochen über. Der Kuhstall überzeugte vom Eröffnungstag an mit einem abwechslungsreichen Programm und einem breiten kulinarischen Angebot. Christopher Dietz, wbe-Geschäftsführer zieht Bilanz: „Wir haben ein sehr schönes und gelungenes Nürnberger Altstadtfest erlebt mit zahlreichen Besuchern aus aller Welt und tollem Wetter. Unsere Neuerungen wurden sehr gut angenommen und auch in diesem Jahr haben sich Jung und Alt bei uns im Kuhstall getroffen und eine gemütliche Zeit verlebt.“ Seit Montag ist der Abbau beendet. Nun heißt es insbesondere für werk :b events „Kräfte bündeln für das letzte Quartal 2023“, denn das hat es in sich!Am vergangenen Sonntag stand das erste von mindestens 17 Heimspielen der Nürnberg Falcons in dieser Saison an. Mit dem Rückenwind des erfolgreichen Saisonauftakts in Bochum brannten die Falken gegen Artland ein wahres Offensivfeuerwerk ab und gewannen vor 2116 begeisterten Fans mit 115:79. Es war ein Heimauftakt nach Maß. Am kommenden Samstag will man beim nächsten Heimspiel gegen Kirchheim nachlegen. Los geht’s um 18.30 Uhr. „Nürnberg wird nach und nach zur Basketball-Stadt. Die Falcons sind ein Team zum Anfassen, das diesen Sport gemeinsam mit seinen Fans zelebriert und dabei so regional verwurzelt ist wie kaum ein anderer Profi-Club in Deutschland. Dieses Alleinstellungsmerkmal gilt es gegenüber den Fans und potenziellen Sponsoren noch mehr zu betonen. Ich freue mich auf noch mehr Basketballfeiertage in unserer Lieblingsstadt“, so Christopher Dietz. Tickets für die Nürnberg Falcons gibt es unter www.nuernberg-falcons.de Ende Oktober wird der Parkettboden in der Kia Metropol Arena dann abgebaut und Platz gemacht für die Lieblingswelt 2023. Dahinter verbirgt sich eine, in Nürnberg einzigartige, Indoor-Veranstaltungsreihe mit vier unterschiedlichen Mottos. Los geht’s am 27. Oktober mit dem 90/2000er FLASHBACK und den erfolgreichsten Musik-Stars der 90er und 2000er. Unter anderem geben sich Haddaway, Lou Bega, Vega Boys, Candela Squad, uvm. die Ehre. Einen Tag später steigt „La Festa Italiana“, ein Tag wie im Urlaub mit mediterraner Kulinarik und Spezialitäten bei bester Unterhaltung. Live-Musik gibt es von Ricchi e Poveri, die mit ihrem Song „Sarà perché ti amo“ in diesem Jahr für einen wahren Inteernet-Hype und den Wiesn-Song schlechthin sorgten. Außerdem live on Stage: Gemelli Diversi und die Pino Barone Band. Gruselig wird es dann am 31. Oktober bei Frankens größter und verrücktester Halloween-Party dem „HALLOWEEN BASH“ in Zusammenarbeit mit dem Funkhaus Nürnberg und besten Partyhits aus unterschiedlichen Jahrzehnten der Musikgeschichte sowie den Hits von heute. Finch, Knossi und Die Atzen laden dann zum Abschluss am 4. November zur RAMBA ZAMBA SAUSE ein - einer Party bei der der Name Programm ist. „Wir gehen mit der Lieblingswelt neue Wege und wollen Nürnberg damit auch im Herbst noch schöner machen. Mit den vier Formaten treffen wir den Nerv der Zeit, vereinen und begeistern mehrere Generationen an einem Ort“, so Dietz. Infos und Tickets ab 22,50 Euro für die Lieblingswelt sind hier zu finden: www.lieblingswelt-events.de Ab Anfang November geht es dann im Norden Nürnbergs, genauer gesagt am Albrecht- Dürer-Airport, wieder weihnachtlich zu. Die Nürnberger Winterhütten öffnen ihre Pforten und laden zu festlichen Weihnachtsfeiern ein. Im Rahmen des Winterhütten Openings am 11. November unter dem Motto „Die wilden Hütten“ wird auch in diesem Jahr getanzt und gefeiert. Live on Stage begrüßt werk :b events dann die Münchener Freiheit und damit eine der erfolgreichsten deutschen Popbands überhaupt. Der wbe-Chef blickt voraus: „Wir gehen in unser 11. Jahr mit den Nürnberger Winterhütten. Nach dem Jubiläum 2022 soll es auch heuer maximal urig und gemütlich zugehen. Mit dem Hütten Opening am 11. November sorgen wir für alle Nürnbergerinnen und Nürnberger für ein echtes Veranstaltungshighlight im November.“ Die Nachfrage nach den Winterhütten ist groß. Wer noch auf der Suche nach der passenden Location für die eigene Weihnachtsfeier ist, sollte also schnell sein. Mittlerweile stehen nur noch einige Resttermine zur Verfügung. Alles zu den Nürnberger Winterhütten gibt es unter www.winterhuette-nuernberg.de