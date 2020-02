Mit Personal Branding erfolgreich als Handwerker

Know-how und Erfahrung allein reichen heute nicht mehr aus, um erfolgreich zu sein, weiß Susanne Wagner, CFO der werdewelt. Wer mit seinem Handwerk überzeugen will und Neukunden generieren möchte, der müsse einen neuen Weg einschlagen: Personal Branding. Nur so könne man sich als Handwerker klar von der Konkurrenz abheben – mit Persönlichkeit.Susanne Wagner und Ben Schulz von der Marketingagentur werdewelt helfen dabei, eine neue Marketing- und Business-Strategie auf Grundlage der persönlichen Individualität zu entwerfen: „Damit Sie nachhaltig mehr Kunden ansprechen, mehr Erfolg haben und Ihr Business stetig vergrößern können“, bekräftigt Susanne Wagner, Expertin für Strategie.Wie kann ein Mensch sich ein Image aufbauen, dass er bei seiner Zielgruppe treffsicher landet und auch punktet, also erfolgreiche Marke ist? „Indem er wirkt – auf Menschen, als Mensch“, so Susanne Wagner über das Erfolgsrezept von Personal Branding. „Suchen wir im Internet nach einem Handwerker, finden wir eine Internetseite vor, die sehr wenig über den Menschen aussagt. Wir finden eine Übersicht zu seinen Leistungen, eine Kontaktmöglichkeit und mit Glück ein paar Zeilen über den Menschen selbst. Stellen wir uns einmal vor, wir könnten stattdessen eine Internetseite aufrufen, die uns mit Fotos und Texten Einblick in die Persönlichkeit gibt. Der fremde Handwerker wirkt auf einmal sympathisch, nahbar, echt. Die Seite würde uns auf der empathischen Ebene ansprechen und damit an einem Punkt ansetzen, der uns letztendlich persönlich berührt und eine Verbindung aufbaut. Das macht Eindruck, was?“Wer jetzt mit Personal Branding durchstarten will, dem empfehlen die Experten der werdewelt »Das große Personal Branding Handbuch«. Hier wird dem Leser Fachwissen über Positionierung, Kommunikation, Vertrieb, Textentwicklung, Design, Foto, Online, Image und Wirkung, Rhetorik sowie Körpersprache geboten – für eine starke Marke und mehr Erfolg.Nähere Informationen zu werdewelt https://www.werdewelt.info Nähere Informationen zum Buch unter https://www.werdewelt.info/personal-branding-handbuch/