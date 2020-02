Mehr Aufträge für Coaches und Weiterbildner dank Personal Branding

Coaches und Weiterbildner agieren in einem hart umkämpften Markt. „Ihre Positionierung muss so gut sein, dass potenzielle Kunden sofort von Ihnen und Ihrer Identität überzeugt sind. Abgesehen davon haben Sie eine fachliche Verantwortung, wenn Sie mit Menschen arbeiten. Wie also positionieren Sie sich so, dass Kunden und Klienten Ihnen vertrauen und Sie weiterempfehlen? Was ist Ihre Kommunikationsstrategie?“, fragt Susanne Wagner.Die Kunden der werdewelt sind von ihrer Positionierung überzeugt. „Von der gemeinsamen Standortbestimmung über das Freilegen des Wesentlichen bis zur hochprofessionellen Umsetzung der Marketingstrategie habe ich mich bei Ben Schulz und seinem Team in besten Händen gefühlt. das Ergebnis übertrifft meine Erwartungen und die vielen positiven Rückmeldungen bestätigen meinen Entscheid, mit werdewelt zu arbeiten. Kurz: ein Rudum-Sorglos-Paket vom Feinsten“, so Executive Coach Thomas Gelmi.Für Coaches und Weiterbildner sei es unerlässlich für den Erfolg auf Personal Branding zu setzen wie Wagner betont: „Ihre Positionierung muss so gut sein, dass potenzielle Kunden sofort von Ihnen und Ihrer Identität überzeugt sind. Nur das führt dazu, dass Sie nachhaltig mehr Kunden ansprechen, mehr Erfolg haben und Ihr Business stetig vergrößern können.“Coaches und Weiterbildner erfahren in ‚Das große Personal Branding Handbuch‘ alles wichtige rund um das Thema Positionierung und Personal Branding.Nähere Informationen zu werdewelt https://www.werdewelt.info Nähere Informationen zum Buch unter https://www.werdewelt.info/personal-branding-handbuch/