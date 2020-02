Der Steuerberater als starke Marke durch Personal Branding

Gerade für Steuerberater sei es wichtig, eine Vertrauensbasis zu ihren Klienten zu schaffen und so neue Mandanten zu generieren. Vor allem, wenn es um Themen wie Lohnabrechnungen, Jahresabschlüsse, Buchhaltung, Steuern und Finanzamt geht. „Sie sind als Steuerberater ein echter Experte und wollen sich von der Konkurrenz abheben? Dann empfehle ich Ihnen ein Marketingkonzept, das Identität schafft, in dem Sie sich wiederfinden können. Personal Branding baut auf Ihrer Persönlichkeit auf“, so Ben Schulz, Experte für Personal Branding und CEO der werdewelt.Wer heute in der Finanzbranche erfolgreich sein will, schafft das nur mit Personal Branding: Damit setzt die werdewelt ein klares Statement. Geschäftsführer Ben Schulz ist sich sicher, dass bei den Unmengen an Informationen und Angeboten heutzutage vor allem eins überzeugt: Persönlichkeit. „Genau da setzt Personal Branding an, bei der Persönlichkeit, der Identität des Menschen“, erklärt Ben Schulz.Das neue Standardwerk der werdewelt »Das große Personal Branding Handbuch« hilft dabei, Personal Branding professionell umzusetzen. Die zehn Haupt-Themenfelder, erläutert von sieben erfahrenen Fachexperten, sind praxisorientiert und anwendungsnah – für mehr Erfolg.Nähere Informationen zu werdewelt https://www.werdewelt.info Nähere Informationen zum Buch unter https://www.werdewelt.info/personal-branding-handbuch/