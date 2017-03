Buch-Neuerscheinung: »Der Cardio Coach« - Günther Höhfeld

660.000 Herzkranke gibt es allein in Deutschland pro Jahr. Viele davon sind Manager oder andere Menschen mit Führungsverantwortung. Ihnen allen hat Günther Höhfeld mit seinem Buch »Der CARDIO COACH – Wie Führungskräfte an Herzerkrankungen wachsen« ein Werk herausgebracht, das ihr Leben verändern wird. Und zwar im positiven Sinne.



Er selbst hat eine lebensbedrohende Herztumorerkrankung überstanden und erlebt, wie nah Leben und Tod beieinanderliegen. „Der Mensch muss auf sein Herz hören, sich um sich selbst kümmern, sein Wohlergehen und damit sein Leben“, findet der Autor.



Günther Höhfeld schafft mit diesem Buch nicht nur Bewusstheit und hilft Betroffenen, wieder in ihren beruflichen Alltag zurückzukehren. Seine Botschaft: „Wer seine beruflichen und geschäftlichen Ziele nach dem Motto »koste es, was es wolle« zu erreichen versucht, dem kann es passieren, dass diese Strategie das eigene Leben kostet. Ist es das wert?“



Dieses Buch sollte jeder Manager – ob betroffen oder (noch) nicht – in seinem Literaturbestand haben.



