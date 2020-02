Als Finanz- oder Versicherungsberater von Personal Branding profitieren

Der Beruf der Finanz- und Versicherungsberater ist oft mit negativen Assoziationen behaftet. Es werde ihnen unterstellt mit unlauteren Mitteln und nur in die eigene Tasche zu wirtschaften. Somit gestalte es sich schwierig für Fachexperten dieser Berufsgruppen, das Vertrauen der Menschen und damit neue Kunden zu gewinnen. „Finanzen und Versicherungen sind Vertrauensangelegenheiten und damit ein sehr persönliches Thema. So spielt hier ganz besonders das Vertrauen zwischen Berater und Kunde die alles entscheidende Rolle“, erklärt Susanne Wagner, Geschäftsführerin der Personal-Branding-Agentur werdewelt.Personal Branding sei der Schlüssel, um als Mensch zu punkten – und damit das Vertrauen von potenziellen Kunden zu erlangen. Denn wer sich über seine Identität verkaufe, habe mehr Chancen darauf, erfolgreich zu sein. Was ein Versicherungs- oder Finanzberater im Selbstmarketing also erreichen müsse, ist, dass man in erster Linie ihn gut finde, nicht sein Produkt. Mit Personal Branding werde das möglich.Wer als Versicherungs- oder Finanzberater authentisch sein wolle, solle sich zunächst selbst gut kennen. Wer als Marke so handele und auftrete, dass es seiner Identität entspricht, habe die Möglichkeit schon beim ersten Kontakt z. B. über eine Website mit seiner Person zu überzeugen.„Durch Personal Branding gelingt es, sowohl die fachliche Expertise wie auch die eigene Persönlichkeit herauszuarbeiten“, erklärt Susanne Wagner und ergänzt: „Jeder Finanz- oder Versicherungsberater hat etwas, das ihn auszeichnet. Dieses Etwas gilt es herauszuarbeiten und somit eine Marktpräsenz zu schaffen, die es kein zweites Mal gibt. Das macht es für potenzielle Kunden transparent, authentisch und schafft eine Vertrauensbasis.“‚Das große Personal Branding Handbuch‘ – die aktuelle Publikation der werdewelt vermittelt praxisnah und wirkungsvoll Inhalte zum Thema Personal Branding. Nähere Informationen unter: www.personal-branding-handbuch.de Nähere Informationen zu werdewelt unter https://www.werdewelt.info