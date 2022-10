DIE MATRATZE von Weltbett ist klimaneutral durch Kompensation

Mit WELTBETT bekämpfst Du mit jeder Matratze den Klimawandel: Zu diesem Zweck hat Weltbett den CO2-Fußabdruck pro Matratze ermitteln lassen. Weltbett arbeitet intensiv daran, diesen zu reduzieren. Die verbleibenden Emissionen lässt Weltbett durch den freiwilligen Einkauf von CO2-Zertifikaten ausgleichen: Satte 99 Kilo CO2 bei 90x200x24cm und proportional bei anderen Größen. Du bekommst so ohne zusätzliche Kosten eine 100% klimaneutrale Matratze.WELTBETT stellt DIE MATRATZE in Deutschland her. Weltbett arbeitet mit Ergonomie-Instituten und Schlafforschern zusammen, um die bestmögliche Funktionalität für den gesündesten Schlaf zu erzielen. DIE MATRATZE von Weltbett ist eine Wendematratze, die zwei unterschiedliche Härtegrade, mittel H3 und fest H4 bietet. Durch einfaches Umdrehen der Matratze kann der Härtegrad gewechselt werden. Dabei werden vier unterschiedliche Körpertypen in jeder Schlafposition unterstützt. Wer es weicher mag, kann den TOPPER von Weltbett mittels Reißverschluss nahtlos in den atmungsaktiven Bezug integrieren.Weltbett hat die CO2-Emissionen der Lieferketten und Produktions-Standorte ihrer Produkte von KLIMAPATENSCHAFT analysieren lassen. Mittels dieser Ergebnisse ermittelt Klimapatenschaft, wie viel CO2 die Weltbett Produkte erzeugen. Weltbett hat sich das Ziel gesetzt, CO2-Emissionen zu vermeiden. Beispielsweise durch elektrische Gabelstapler, mit erneuerbarer Energie betrieben. Durch Abdruckluft-Verstromung, European Green Lighting Initiative, klimaneutrale Lieferung und Retourenabholung sowie Recycling. Auch das neue Weltbett Auslieferungslager wird mit Photovoltaik geplant und per Wärmepumpe betrieben. Den restlichen CO2 Ausstoß kompensiert Weltbett durch die Finanzierung international anerkannter Klimaschutzprojekte nach dem GOLD STANDARD: https://www.goldstandard.org/ . Sie bieten eine langfristige und zuverlässige CO2 Vermeidung.Weltbett ist stolz darauf, Klimaneutralität in ein Marktsegment zu bringen, das sich quasi jeder leisten kann. Alle sprechen davon, Energie, CO2 und Ressourcen zu sparen, Weltbett setzt dies in die Tat um. Made in Germany, hervorragende Funktionalität und klimabewusstes und dennoch wettbewerbsfähiges Wirtschaften gehen Hand in Hand.