Zugesagt ist zugesagt: Klassenfahrten mit Qualitätsversprechen

19.11.18

Über 2.000 Gruppen mit mehr als 70.000 Teilnehmern verreisen jährlich mit welcome berlin tours. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine persönliche Beratung und Insidertipps durch ortskundige Länderspezialisten sowie eine flexible Programmgestaltung mit der Berücksichtigung individueller Wünsche aus.Mit dem Qualitätsversprechen „Zugesagt ist zugesagt“ garantiert welcome berlin tours Lehrerinnen und Lehrern nun auch umfassende Planungssicherheit und eine sorgenfreie Klassenfahrt. Was das genau bedeutet, erfahren Sie hier:Bis 30 Tage vor Anreise können 10 Prozent der Reiseteilnehmer kostenfrei stornieren. Für alle weiteren Reiseteilnehmer bleibt der Reisepreis dabei gleich. Eine Ausnahme bilden lediglich Flugreisen.Seit 2006 stellt sich welcome berlin tours freiwillig den jährlichen Audits durch den TÜV Rheinland. Im Zuge dessen hat der TÜV das Unternehmen wiederholt für die gebotene Servicequalität ausgezeichnet.Mit den transparenten Reisepreisen von welcome berlin tours können Lehrer rechnen und planen. Das Unternehmen garantiert den bestätigten Reisepreis auch bei Änderungen des Flugplans oder der Bahnfahrzeiten.Jede gebuchte Reise wird garantiert durchgeführt. Insbesondere einzelne Schulklassen profitieren von Sparpreisen, indem welcome berlin tours die Reise mit anderen Gruppen ermöglicht. Der Vorteil für Lehrkräfte: Sollte es welcome berlin tours nicht gelingen, eine weitere Gruppe zu finden, garantiert das Unternehmen trotzdem in jedem Fall die Durchführung und den Reisepreis.Gerade in der Planungsphase ist der Optionsservice eine wichtige Hilfe – zum Beispiel für den vorbereitenden Elternabend –, da die Plätze in den Unterkünften kostenfrei und unverbindlich vorreserviert werden können. Lehrer erhalten Planungssicherheit, um alle Details mit den Schülern und Eltern abzustimmen.Schulen und Lehrer können bei welcome berlin tours unter Vorbehalt der Genehmigung buchen. Damit haben Lehrer ausreichend Zeit, alle Fragen rund um die Genehmigung zu klären und sichern sich frühzeitig attraktive Termine ohne rechtliche Verpflichtung. Sollte keine Genehmigung erteilt werden, kann die Klassenfahrt zu einem gemeinsam vereinbarten Termin storniert werden, sobald ein entsprechender Ablehnungsbescheid vorliegt.Mit der Freiplatzregelung berücksichtigt welcome berlin tours individuell die Wünsche von Lehrkräften sowie die Anforderungen der Schulbehörden. Sollte es nicht anders gewünscht sein, erhalten Gruppen einen Freiplatz für jede 9. Person, der auch durch Begleitpersonen in Anspruch genommen werden kann. Selbstverständlich steht es jedem Fahrtenleiter frei, die gewährten Freiplätze auf einzelne oder alle Reiseteilnehmer zu verteilen.Mit der in den Reiseunterlagen angegebenen Telefonnummer ist welcome berlin tours rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen, erreichbar, um auch im Notfall für einen reibungslosen und erfolgreichen Ablauf der Klassenfahrt sorgen zu können.Für Schulklassen ist keine Anzahlung der Klassenfahrt notwendig. Der Reisepreis wird bis 14 Tage vor der Klassenfahrt bezahlt. Die anmeldenden Lehrer werden hierbei entlastet, da die Eltern der Schüler direkt an welcome berlin tours zahlen können. Der Reiseanmelder hat zudem die Möglichkeit, jederzeit den aktuellen Zahlungsstand zu erfragen.Weitere Informationen unter www.superklassenfahrten.de