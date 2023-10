Antonella Giannone ist neue Prorektorin der weißensee kunsthochschule berlin

Antonella Giannone ist neue Prorektorin für Werkstätten, Kooperationen und Internationales. Der Erweiterte Akademische Senat hatte sie im Juni 2023 mit großer Mehrheit in das neue Amt gewählt, das sie nun zum Wintersemester 2023/24 an der weißensee kunsthochschule berlin antritt. Dort lehrt sie bereits seit 2013 als Professorin für Modegeschichte, -theorie und Bekleidungssoziologie.



Antonella Giannone: „Die Kunsthochschule ist stark geprägt von interdisziplinären und kollaborativen Prozessen, in denen viele unterschiedliche Perspektiven und Wissensformen aufeinandertreffen und sich gegenseitig bereichern. Dies geschieht in einem zunehmend internationalen Kontext und im kreativen Dialog mit den komplexen Fragen unserer Gegenwart. Als Prorektorin für Werkstätten, Kooperationen und Internationales möchte ich mich dafür einsetzen, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit an der Kunsthochschule verstärkt in den Fokus zu stellen und die Verbindungen zu lokalen sowie internationalen Institutionen auszubauen.“



Bevor Antonella Giannone an die weißensee kunsthochschule berlin kam, unterrichtete sie als Lehrbeauftragte an der Fakultät „Scienze e Tecnologie della Moda“ der Universität Bari (Italien). Promoviert hat sie an der Technischen Universität Berlin im Fachbereich Semiotik zum Thema „Kleidung als Zeichen. Ihre Funktionen im Alltag und ihre Rolle im Film westlicher Gesellschaften“. Antonella Giannone ist Mitglied im Netzwerk Mode und Textil sowie im wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift für Modeforschung ZoneModa Journal (ZMJ, Bologna, Italien). Außerdem ist sie Autorin zahlreicher Publikationen in den Bereichen Modetheorie, Kulturwissenschaften und Semiotik von Kleidung und Körpern in unterschiedlichen sozialen und medialen Kontexten.