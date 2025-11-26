Zwei neue Open-Air Silvester Partys in der Stadt Bernkastel-Kues
Im Innenhof von Deinhard`s und am Minigolf in Kues wird am Mittwoch, den 31.12.2025, das neue Jahr begrüßt
Die Party findet im Innenhof unter freiem Himmel statt – entsprechende Kleidung wird empfohlen. Feuerwerkskörper, Rucksäcke, Fahrräder und Getränke von außerhalb sind nicht gestattet. Eine Stunde früher – um 21 Uhr – startet die Silvester-Party am Minigolf in Kues. Gefeiert wird auf der Parkplatzfläche mit kalten und warmen Getränken. Bei beiden Events spielen DJ`s bis 2 Uhr auf. Es wird wie gewohnt kein extra Feuerwerk abgefeuert. Wie in den Jahren zuvor ist es erlaubt, sowohl vom Gestade in Bernkastel als auch vom Moselufer in Kues Feuerwerkskörper zu zünden. In den engen Gassen der Innenstadt ist das Zünden von Raketen zu unterlassen.
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen unter www.bernkastel.de.