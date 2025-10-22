Mini-Köche Gruppe Mosel starten in die neue Runde

Endlich ist es wieder so weit – die neuen Mini-Köche Gruppe Mosel 2025–2027 sind gestartet. Die Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren waren voller Vorfreude auf ihr erstes Treffen – endlich Schürze umbinden, Kochmütze aufsetzen und selbst am Herd stehen.



Kinder aus der Region rund um Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues konnten sich für die neue Gruppe anmelden, und das Interesse war erneut groß. Das Gemeinschaftsprojekt des Ferienlandes Bernkastel-Kues und der Moselregion Traben-Trarbach Kröv begeistert weiterhin viele junge Nachwuchsköchinnen und -köche.



Zum Auftakt stand – wie immer – eine Hygieneschulung mit Manfred Schmitz auf dem Programm. Danach ging es direkt in die Küche des Zeltinger Hofs, wo Markus Reis und Christiane Reis-Keller die Kinder herzlich begrüßten. Gemeinsam bereiteten sie eine leckere Kürbissuppe sowie eine herbstliche Kürbis-Apfel-Marmelade zu.



Natürlich durften die Mini-Köche am Ende auch alles probieren, was sie mit so viel Freude und Eifer gekocht hatten – und das Ergebnis konnte sich sehen und schmecken lassen.



Ein herzliches Dankeschön geht an das Team des Zeltinger Hofs und an Manfred Schmitz für den gelungenen Start in die neue Miniköche-Saison. Ebenso bedanken wir uns bei Marco Felten von Westenergie, der als neuer Schirmherr der Mini-Köche Mosel das Projekt unterstützt. Er war bereits beim Kennenlern- und Infoabend der Kinder mit dabei und wird die Gruppe auch bei dem ein oder anderen Treffen begleiten.



Die Kinder freuen sich bereits auf ihr nächstes Treffen. Einmal im Monat kommen die Mini-Köche künftig in wechselnden Küchen der teilnehmenden Partnerbetriebe zusammen: dem Zeltinger Hof, Boutique Hotel Villa Melsheimer, Restaurant DIAN im Deinhard’s, Weinhotel St. Stephanus sowie Schloss Lieser.

(lifePR) (