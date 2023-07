WEIMER MEDIA GROUP plant Einstieg als Großaktionär bei GoingPublic Media

Die WEIMER MEDIA GROUP will Großaktionär bei der GoingPublic Media AG (GPM) werden. Eine entsprechende AdHoc-Mitteilung wurde heute veröffentlicht.„GPM ist ein bestens etablierter Fachverlag mit hoher Reputation in der Wirtschaftspublizistik. Wir sehen für unsere Aktivitäten im Mittelstands- und Finanzjournalismus hier gute Perspektiven der Weiterentwicklung“, sagen die Verleger Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Weimer. Die WEIMER MEDIA GROUP strebt insbesondere im Mittelstandsjournalismus eine Vernetzung der Geschäftsaktivitäten mit GPM an. Dazu wird das Magazin „Markt und Mittelstand“ in die Aktiengesellschaft eingebracht und künftig im Verbund mit den GPM-Medien vermarktet. „Markt und Mittelstand“ ist Deutschlands größtes Mittelstandsmagazin und liegt mit der jüngsten LAE (Leseranalyse Entscheidungsträger) in der Eliten-Reichweite vor großen Magazinen wie „Capital" und „Brand Eins".Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG ( www.goingpublic.ag ) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 30 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen ( www.goingpublic.de www.unternehmeredition.de ) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 (physische/virtuelle/hybride) Events pro Jahr gegenüber.Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München.Mit diesem Schritt setzt die WEIMER MEDIA GROUP ihren Expansionskurs fort. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass RTL Deutschland den Gruner + Jahr-Titel „Business Punk“ an das auf Wirtschafts- und Politikjournalismus spezialisierte Medienhaus verkauft.