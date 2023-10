WEIMER MEDIA GROUP beruft Führungstrio bei „Business Punk“

Die WEIMER MEDIA GROUP ordnet das Führungsteam des Wirtschaftsmagazins „ Business Punk “ neu. Andreas Struck wird neuer Managing Director, Alexander Langer wird künftiger alleiniger Chefredakteur, Julia Krempin übernimmt den Posten des Editorial Directors. „Business Punk ist eine erfolgreiche Love Brand. Nun bekommt sie ein starkes Führungstrio, um den Aufbruch in die nächsten Etappen offensiv zu gestalten,“ sagen die Verleger Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer. Business Punk ist vor kurzem von Gruner + Jahr an die WEIMER MEDIA GROUP verkauft worden.Mit Andreas Struck gewinnen die Verleger einen prominenten und erfahrenen Verlagsmanager. Struck war langjähriger Director Operations des Focus Magazin Verlags und bei Burda in Führungspositionen für „Forbes“, „Europe Online“, „Freundin“ und „Burda Yukom“ tätig. Für Gruner + Jahr ordnete er hernach als Krisenmanager die österreichische „News-Group“ und die Motor „Presse Stuttgart“.Alexander Langer und Julia Krempin sind seit 2019 Redaktionsleiter von „Business Punk“. Alexander Langer erklärt den Aufbruch: „Ich freue mich darauf, dass ‚Business Punk‘ bei der WEIMER MEDIA GROUP inhaltlich zurück zu den Wurzeln findet: beispiellose Erfolgsgeschichten von ambitionierten Vordenkern und radikalen Machern. Wir bleiben weiterhin das relevanteste Medium für junge Gründerinnen und Gründer im deutschsprachigen Raum. Der Weg nach oben und nach vorne geht am schnellsten mit einer Treppe aus ‚Business Punk‘-Ausgaben.“Julia Krempin, die ab Dezember in Elternzeit geht, sagt: „Business Punk ist eine hochattraktive 360° Medienbrand, zu der neben dem Print-Magazin auch Digital, Social, Audio und Events gehören. Ich freue mich sehr, in der neuen Position die Markenpositionierung voranzutreiben und gemeinsam mit dem Team neue Geschäftsfelder und Kanäle zu entdecken, um für unsere Kundinnen und die Zielgruppe auch in Zukunft weiterhin relevant zu bleiben."Die WEIMER MEDIA GROUP will mit der Berufung des neuen Führungstrios bei „Business Punk“ auf Expansion setzen und deutlich in die Marke und Redaktion investieren. „Wir planen eine deutliche Ausweitung der Reichweiten, sowohl print als auch digital und mit live-journalistischen Formaten“, erklärt Andreas Struck.In dieser Woche erscheint die neue Ausgabe von „Business Punk“ erstmals unter der Ägide der WEIMER MEDIA GROUP. Das Magazin wurde von Stargestalterin Anja Horn optisch betreut. Horn war Art Direktorin bei der Welt-Gruppe (Springer-Verlag) und ist Inhaberin der Berliner Design-Agentur Einhorn. Horn ist hochdekoriert und hat vom European Newspaper Award bis zu Auszeichnungen des Art Directors Club Preise gewonnen. In der neuen Ausgabe zeigen große Markenführer wie Mercedes, Chanel, Strellson, L’Oreal, Lumas, Ardbeg, NRW.Bank, Personio, Hugo Boss, Glenfiddich, die Volks- und Raiffeisenbanken und BNP Paribas ihre Präsenz.Mit dem Kauf von „ Business Punk “ weitet die WEIMER MEDIA GROUP nach der Übernahme von „ Markt und Mittelstand “ (vormals FAZ), dem „ WirtschaftsKurier “ (vormals Augsburger Verlagsgruppe) und der „ BÖRSE am Sonntag “ sowie „ Anlagetrends “ (vormals Finanzpark) ihr Portfolio großer Wirtschaftsmedien weiter aus. Die Vermarktung von „Business Punk“ bleibt auch in Zukunft bei der Ad Alliance, Deutschlands größtem Cross-Media Vermarkter.Die Münchner WEIMER MEDIA GROUP verantwortet neben den Wirtschafts- und Finanzmedien auch das große Debattenportal „ The European “, vollzieht seit Jahren ein dynamisches Wachstum und meldet auch für das laufende Jahr neue Rekordzahlen im crossmedial aufgestellten Verlags- und Event-Geschäft. Die WEIMER MEDIA GROUP ist neben dem klassischen Medien- auch im Datenbankgeschäft für Investoren und Anleger sowie im Kongressgeschäft aktiv. Zwei Buchverlage gehören ebenfalls zur Gruppe. Das seit neun Jahren veranstaltete Meinungsführertreffen „ Ludwig-Erhard-Gipfel “ am Tegernsee ist zu einem „deutschen Davos“ (ARD) herangewachsen. Die „ Marken Gala “ in Frankfurt und der „ SignsAward “ in München zählen zu weiteren Leuchtturmveranstaltungen des Verlages.„Business Punk“ wurde 2009 von Gruner + Jahr gegründet und hat sich seither zu einem Leitmedium der Startup-Szene in Deutschland entwickelt. Die Zeitschrift richtet sich an überdurchschnittlich gebildete und erfolgreiche Digital Natives, ehrgeizige Neudenker, unkonventionelle Andersmacher sowie zukunftsbegeisterte Menschen, die an den wichtigen Schaltstellen der Wirtschaft und der Lifestyle-Branche von Morgen sitzen.