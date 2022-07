Thorsten Giersch wird neuer Chefredakteur bei „Markt und Mittelstand“

WEIMER MEDIA GROUP auf Expansionskurs / Herausgeber Oliver Stock beruft Chefredakteur / Deutschlands größtes Mittelstandsmagazin etabliert neue digitale Formate

Thorsten Giersch wird neuer Chefredakteur von Deutschlands größtem Mittelstandsmagazin „Markt und Mittelstand“. Der 42-jährige Journalist war 13 Jahre als leitender Redakteur beim Handelsblatt tätig. Vorher arbeitete er sechs Jahre bei ntv unter anderem als Filmchef der Wirtschaftsredaktion. „Thorsten Giersch, mit dem ich bereits in verschiedenen Projekten erfolgreich zusammengearbeitet habe, verfügt über eine sehr hohe Erfahrung im Wirtschaftsjournalismus, insbesondere bei der Entwicklung neuer digitaler Formate“, sagt Markt und Mittelstand-Herausgeber Oliver Stock. Giersch war unter anderem Programmdirektor bei Handelsblatt Online und Mitglied der Chefredaktion.



„Thorsten Giersch ist ein innovativer und leidenschaftlicher Wirtschaftsjournalist mit hoher Expertise und Erfahrung. Er wird das Magazin ,Markt und Mittelstand‘ als kraftvolle Stimme und unabhängige Informationsquelle des deutschen Unternehmertums ausbauen. Unser Verlag investiert damit weiter in nachhaltigen Qualitätsjournalismus und Orientierungsintelligenz,“ sagen die Verleger der WEIMER MEDIA GROUP (WMG), Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Weimer. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, denn leidenschaftlicher, zuverlässiger Wirtschaftsjournalismus wird gerade in stürmischen Zeiten dringend gebraucht. Und es war wohl selten so spannend wie derzeit, für und über den Mittelstand zu berichten,“

erklärt Thorsten Giersch.



Mit der Berufung von Thorsten Giersch zum Chefredakteur dokumentiert die WMG ihre Absicht, das Magazin „Markt und Mittelstand“ zu einem Informationsführer der deutschen Wirtschaft auszubauen. Die Reichweiten der Newsletter und digitalen Formate werden deutlich erhöht - auch durch den Ausbau von Bewegtbild-Formaten, Social Media und dem Start eines Podcast im August. „Von Mittelständlern gemacht, für Mittelständler und über den Mittelstand – das ist die Kernidee von ,Markt und Mittelstand‘“, beschreibt Herausgeber Oliver Stock sein journalistisches Konzept.



„Markt und Mittelstand“ erscheint mit einer Auflage von rund 110.000 Exemplaren (Print & E-Paper) als hochwertiges Magazin und erreicht Unternehmer und Spitzenmanager im gesamten deutschsprachigen Raum. Das Medium steht für anspruchsvollen Wirtschaftsjournalismus und versteht sich als die Stimme des deutschen Mittelstandes. „Markt und Mittelstand“ wurde 1994 gegründet. Die WMG hat vor zwei Jahren das Magazin „Markt und Mittelstand“ von der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gekauft. Das Magazin erreicht laut der aktuellen Studie „Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung“ mit jeder Ausgabe 166.000 Entscheidungsträger, crossmedial rund 313.000 und zählt damit zu den relativen Gewinnern des Jahres.