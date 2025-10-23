Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040089

Weimer Media Group GmbH Seestraße 16 83684 Tegernsee, Deutschland http://weimermedia.de
Ansprechpartner:in Herr Björn Hartmann
Logo der Firma Weimer Media Group GmbH

Neureuther: DOSB fehlt bei Olympiabewerbung Durchsetzungskraft

(lifePR) (Tegernsee, )
Felix Neureuther beklagt eine schwache Führung beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Der ehemalige Skirennläufer und Weltmeister bezweifelt, dass der Verband in der Lage ist, die Olympischen Spiele nach Deutschland zu holen. Der DOSB habe eine „nicht so starke Spitze“, sagte Neureuther bei der IPO Night von WEIMER MEDIA GROUP und Deutsche Börse Group im Städel Museum in Frankfurt am Main. Die Spitze habe nicht den Einfluss auf die Politik, dass man Dinge richtig umsetzen könne. „Das ist schade, weil wir es wirklich können“, sagte der ehemalige Spitzensportler. „Ein starker Olympischer Sportbund in Deutschland würde uns gut tun, mit Menschen an der Spitze, die diese Durchsetzungskraft haben.“

Er forderte, die Olympiabewerbung „gemeinsam anzupacken“, ohne einen vorbestimmten Ort. „Mir ist wurst, ob München, Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr.“ Er wünsche sich, dass „wir alle die Faszination mittragen“. Olympische Spiele wären etwas Wunderbares. „Wir sollten mal wieder hingehen und zeigen, dass wir es können. Ganz egal wo, wir könnten es sehr gut umsetzen.“

Von dem Bürgerentscheid, wie er am Sonntag in der bayerischen Landeshauptstadt ansteht, hält Neureuther wenig. „Wenn du im Vorfeld diese Bürgerentscheide machst, machen sich die Regionen untereinander schlecht.“ Das merkten sich auch die Mitglieder des IOC. Es würde Deutschland gut zu Gesicht stehen, „wenn wir der nächsten Generation ein Ziel setzen, wo sie hinarbeiten kann“.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.