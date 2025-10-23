Neureuther: DOSB fehlt bei Olympiabewerbung Durchsetzungskraft
Er forderte, die Olympiabewerbung „gemeinsam anzupacken“, ohne einen vorbestimmten Ort. „Mir ist wurst, ob München, Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr.“ Er wünsche sich, dass „wir alle die Faszination mittragen“. Olympische Spiele wären etwas Wunderbares. „Wir sollten mal wieder hingehen und zeigen, dass wir es können. Ganz egal wo, wir könnten es sehr gut umsetzen.“
Von dem Bürgerentscheid, wie er am Sonntag in der bayerischen Landeshauptstadt ansteht, hält Neureuther wenig. „Wenn du im Vorfeld diese Bürgerentscheide machst, machen sich die Regionen untereinander schlecht.“ Das merkten sich auch die Mitglieder des IOC. Es würde Deutschland gut zu Gesicht stehen, „wenn wir der nächsten Generation ein Ziel setzen, wo sie hinarbeiten kann“.