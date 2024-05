Markt und Mittelstand erweitert Redaktion und erhöht Auflage

Der Wirtschaftstitel „Markt und Mittelstand“ erhöht die Printauflage auf 65.000 Exemplare – entgegen den Markttendenzen – und erscheint einschließlich E-Paper nun in einer Gesamtauflage von 115.000 Exemplaren. Markt und Mittelstand erreicht eine Crossmedia-Monats-Reichweite, bei der die Leser pro Ausgabe sowie die Nutzer pro Monat gezählt werden, von rund 297.000 Entscheidern (LAE 2023). Damit zählt die Publikation zu den wichtigsten und am meisten gelesenen Wirtschaftstiteln im deutschsprachigen Mittelstand.



Als neuer Chefredakteur hat David Harnasch Anfang Mai sein Amt angetreten. Harnasch war Entwickler und Chefredakteur der Zeitschrift „Liberal“ und ist in der Branche auch als Gründer und Geschäftsführer des Autorenportals „Salonkolumnisten“ bekannt. Harnasch verfügt über ein außergewöhnlich breites Netzwerk an guten Autoren. Markt und Mittelstand erweitert damit seine Autorenbasis und wird sich künftig insbesondere bei Innovations- und Techtrends stärker profilieren. Der bisherige Chefredakteur Thorsten Giersch wendet sich auf eigenen Wunsch neuen Aufgaben zu und wird unter anderem Host der Business-Punk-Podcasts in der WEIMER MEDIA GROUP. Thorsten Giersch hat „Markt und Mittelstand“ in den vergangenen Jahren als Chefredakteur publizistisch leidenschaftlich und erfolgreich geführt und die besondere Positionierung im Markt gestärkt. Der Verlag dankt ihm für die starke Arbeit der letzten Jahre – und freut sich auf eine Zusammenarbeit in neuer Konstellation.



Zugleich steigt die Erscheinungsfrequenz von „Markt und Mittelstand“ auf neun Printausgaben im Jahr und erscheint jede zweite Ausgabe im Verbund mit dem 36-seitigen Unternehmer-Spezial WirtschaftsKurier. Der WirtschaftsKurier, der seit 1958 als Zeitung erschienen ist und jetzt im Magazin-Format produziert wird, behält seine publizistische Eigenständigkeit. Auch künftig wird die Redaktion aus der Welt des Unternehmertums berichten – mit exklusiven Unternehmerporträts, Hintergrundartikeln und Analysen. „Mit dieser Ausgabe startet das Traditionsblatt ein neues publizistisches Kapitel. Dabei werden die spannenden Geschichten aus der Wirtschaft konsequent über Personen erzählt“, sagt Verleger und Herausgeber Wolfram Weimer und ergänzt: „Denn Menschen machen Märkte, die Unternehmerfigur steht im Mittelpunkt einer erfolgreichen Volkswirtschaft. Wir wollen sie würdigen und kritisch begleiten – dabei geht es nicht nur um Heldensagen. Auch im Scheitern kann man lernen und wachsen.“

