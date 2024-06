„Markt und Mittelstand“ erhöht Auflage und startet Mittelstandsgipfel

Deutschlands größtes Mittelstandsmagazin „Markt und Mittelstand“ startet eine Offensive. Der neue Chefredakteur David Harnasch kündigt für den Herbst einen großen Innovations-Kongress für den deutschen Mittelstand an. Die „Markt und Mittelstand FUTURE DAYS“ am 31. Oktober 2024 im Kap Europa in Frankfurt am Main werden zum Gipfeltreffen des deutschen Mittelstands. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein hat die Schirmherrschaft für den Zukunftsgipfel übernommen. Bei den „FUTURE DAYS“ werden in einer Convention, dem „Mittelstandspreis der Medien“ und der „Marken Gala“ die Chancen und Risiken der Unternehmen im DACH-Raum fokussiert. Bereits am Vorabend findet die „IPO Night“ in Partnerschaft mit der Deutschen Börse im Frankfurter Städel Museum statt. Eine Reihe von Spitzenpolitikern haben ihr Kommen bereits zugesagt.



Auf der Convention diskutieren Experten zu Schwerpunktthemen wie Unternehmensfinanzierung & Nachfolge, Börsengang, KI & Digitalisierung, Sustainable Transition sowie Next Gen & Leadership. Speaker sind u.a. Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank, Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anna Kopp, CIO von Microsoft Deutschland, Michael Kotzbauer, Vorstandsmitglied der Commerzbank, Katharina Roehrig, Geschäftsführerin Kommunikation & Nachhaltigkeit der Melitta Gruppe und Lavinia Bauerochse, Global Head of ESG der Deutschen Bank.



Die „FUTURE DAYS“ werden von den Topmanagern der WEIMER MEDIA GROUP, Peter Kersting und Andrea-Alexa Kuszák, operativ geführt. Das Event ist Teil einer Wachstumsoffensive des Wirtschaftstitels „Markt und Mittelstand“, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Zudem verkündet der neue Chefredakteur David Harnasch eine Erhöhung der Printauflage auf 65.000 Exemplare – entgegen den Markttendenzen. Damit erscheint die Publikation einschließlich E-Paper nun in einer Gesamtauflage von 115.000 Exemplaren. Markt und Mittelstand erreicht eine Crossmedia-Monats-Reichweite, bei der die Leser pro Ausgabe sowie die Nutzer pro Monat gezählt werden, von rund 293.000 Entscheidern (LAE 2023). Die Publikation zählt zu den wichtigsten und am meisten gelesenen Wirtschaftstiteln im deutschsprachigen Mittelstand.



Harnasch, der sein Amt Anfang Mai angetreten hat, erklärt die neuen Projekte so: „Markt und Mittelstand ist das Leitmedium des deutschen Unternehmertums. Gerade in bewegten Zeiten wollen wir positive Impulse setzen und Wege für neues Wachstum erkunden.“ Harnasch war Entwickler und Chefredakteur der Zeitschrift „Liberal“ und ist in der Branche auch als Gründer und Geschäftsführer des Autorenportals „Salonkolumnisten“ bekannt. Mit dem breiten Autorennetzwerk von Harnasch erweitert „Markt und Mittelstand“ sein journalistisches Spektrum und wird sich künftig insbesondere bei Innovations- und Techtrends stärker profilieren.

