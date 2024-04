Ludwig-Erhard-Gipfel stärkt Live-Journalismus: Newsroom, Interview-Arena und Livestream

Am Mittwoch, 17. April, um 14.00 Uhr startet der diesjährige Ludwig-Erhard-Gipfel | Tegernsee Summit der WEIMER MEDIA GROUP. Programm-Beginn am zweiten und dritten Konferenztag (18. und 19. April) ist jeweils um 9.00 Uhr. Die Konferenz bietet ein hochkarätiges Lineup mit prominenten Köpfen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Über 100 Speaker haben ihr Kommen zugesagt.Journalistinnen und Journalisten, die nicht vor Ort sein können, steht der dauerhafte Livestream sowie der Newsroom mit allen Video-Beiträgen zur Verfügung. Das Material ist frei zur Veröffentlichung bei Nennung folgender Quellen:Das diesjährige Thema der Konferenz lautet: „Agenda für ein starkes Deutschland in einem starken Europa“.Der „Freiheitspreis der Medien“ geht in diesem Jahr an Julia Nawalnaja und posthum an Alexej Nawalny. Die Verleihung der Auszeichnung findet am Freitag, 19. April, um 11.15 Uhr statt. Julia Nawalnaja wird die Auszeichnung persönlich entgegennehmen. Die Laudatio wird der CDU-Chef Friedrich Merz halten.Die TV-Arena der Parteichefs gilt als weiteres Programm-Highlight. Am dritten Konferenztag, Freitag, 19. April, um 18.10 Uhr diskutieren Saskia Esken, SPD-Bundesvorsitzende, Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Wolfgang Kubicki, stellvertretender Vorsitzender der Freien Demokraten und Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, zu den wichtigen Themen unserer Zeit. Medienpartner ntv überträgt live. Nicht eingeladen sind Vertreter von der AfD, den Linken und dem Bündnis Sahra Wagenknecht.