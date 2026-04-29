„Höhle der Löwen“-Investorin Ensthaler: Beobachte Wirtschaftsfeindlichkeit in der Politik
Ensthaler wünscht sich auch in der Gesellschaft einen andere Haltung zu Geld und Leistung. „In Amerika ist es einfach cool, wenn der Nachbar sich ein richtig cooles Auto kauft, weil er erfolgreich war“, sagte die Investorin. „Dann rufst du ,Good for you, well done, I’m so glad for you‘ und du meinst es auch wirklich. In Deutschland gibt es halt sehr viel Sozialneid.“
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