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„Höhle der Löwen“-Investorin Ensthaler: Beobachte Wirtschaftsfeindlichkeit in der Politik

(lifePR) (Tegernsee, )
Investorin Jana Ensthaler, bekannt aus der Fernsehsendung „Höhle der Löwen“, bemängelt den Sozialneid in der Bundesrepublik und bescheinigt der deutschen Politik Wirtschaftsfeindlichkeit. „In der Medienwelt beobachte ich eine ganz starke Wirtschaftskritik. In der Politik zum Teil schon Wirtschaftsfeindlichkeit“, sagte sie beim Ludwig-Erhard-Gipfel der WEIMER MEDIA GROUP am Tegernsee. Die meisten Leute aus der Wirtschaft arbeiteten härter und seien ehrlich und nicht alle kriminell.
Ensthaler wünscht sich auch in der Gesellschaft einen andere Haltung zu Geld und Leistung. „In Amerika ist es einfach cool, wenn der Nachbar sich ein richtig cooles Auto kauft, weil er erfolgreich war“, sagte die Investorin. „Dann rufst du ,Good for you, well done, I’m so glad for you‘ und du meinst es auch wirklich. In Deutschland gibt es halt sehr viel Sozialneid.“

Original-Video mit Zitat vom Ludwig-Erhard-Gipfel: HIER

Das gesamte Videomaterial vom Ludwig-Erhard-Gipfel: HIER

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