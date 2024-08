Frankfurt bekommt einen Mega-Wirtschaftsgipfel

Gute Nachricht für Frankfurt: Ende Oktober versammeln sich mehrere Unternehmen, Medien und Politiker zu einem Gipfeltreffen der außergewöhnlichen Art. Unter der Schirmherrschaft von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein formieren sich fünf Großveranstaltungen der deutschen Wirtschaft am 30. und 31. Oktober 2024 in Frankfurt am Main zu einem Festival der Wirtschaft. Zahlreiche Prominente und Meinungsführer haben ihr Kommen zugesagt, um auf Einladung der gastgebenden Verlagsgruppe WEIMER MEDIA GROUP der Wirtschaft „positive Impulse zu geben“. Zu den Gästen zählt unter anderem Bundesfinanzminister und FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner bei der IPO Night . Zudem eröffnet der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz die Markt und Mittelstand FUTURE DAYS mit seiner Keynote zum Thema „Wie es in Deutschland wieder aufwärts geht“.Die FUTURE DAYS bilden zum 30-jährigen Jubiläum von Deutschlands größtem Mittelstandsmagazin „Markt und Mittelstand“ im Kap Europa einen großen Zukunftskongress für den Mittelstand. Weitere Höhepunkte sind der MITTELSTANDSPREIS DER MEDIEN , der die erfolgreichsten deutschen Mittelständler würdigt, und die MARKEN GALA , die die besten Marken auszeichnet.Parallel zum großen Mittelstandskongress läuft erstmals das Innovationsforum DieBusinessPunk . Das Event mit dem Motto „Invest in Innovation“ versammelt, vernetzt und aktiviert Gründer, Macher und Kreative. Das Forum für Start-ups und Investoren beleuchtet mittels Pitchs, Panels und Speakern unter anderem die Themen Food, Finance, Mobility, Energy, KI und New Deal.Im Vorfeld der beiden Veranstaltungen FUTURE DAYS und DieBusinessPunk findet am 30. Oktober abends die IPO NIGHT in Partnerschaft mit der Deutschen Börse im Frankfurt Städel Museum statt. Bei dem festlichen Auftakt-Event in der Mainmetropole stehen herausragende Börsengänge und Eigenkapital-Finanzierungen im Mittelpunkt.