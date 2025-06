Weimarer Sommer: Zwischen Muse und Moment

Eine ganze Stadt lädt zum Weimarer Sommer ein: Kunst und Kultur in idyllischen Parkanlagen, auf historischen Plätzen und in lebendigen Gassen. Open-Air-Theater, Konzerte renommierter Musikerinnen und Musiker, Ausstellungen und internationale Festivals schaffen ein facettenreiches Programm für Einheimische und Gäste. Von Juni bis September bereichern namhafte Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland entspannt und heiter, nachdenklich und tiefgründig das Programm des Weimarer Sommers. Hinzu kommen die Jubiläumsausstellungen zu Goethes Faust, mit denen Weimar die Ankunft Goethes vor 250 Jahren feiert. Der Weimarer Sommer startet am Samstag, dem 21. Juni, mit dem Straßenmusikfest Fête de la Musique. Eine sommerliche Entdeckungsreise nach Weimar und kultureller Genuss bei den nächsten bevorstehenden Höhepunkten lässt sich bestens miteinander kombinieren.Mozarts „Zauberflöte“ und Shakespeares „Was Ihr wollt“ auf der Sommertheaterbühne des Deutschen Nationaltheaters werden mit viel Spielfreude und Humor bis 11. Juli zu erleben sein. Die Konzertnacht mit der Staatskapelle Weimar am 12. Juli zaubert Temperament in die Klassikerstadt: Auf der Seebühne wird „Eine südamerikanische Nacht“ das Publikum zum Tanzen verführen. An gleicher Stelle sind in diesem Sommer BAP, Gianna Nannini und Martin Kohlstedt zu erleben.Der ewig aktuellen Frage „Was bleibt am Ende des Lebens“ geht die Theateraufführung „Jedermann“ ebenfalls im Weimarhallenpark vom 12. bis 17. August nach. Bildschirm- und theaterbekannte Schauspieler wie Julian Weigend, Thomas Thieme oder Susanne Bohrmann bereichern die Inszenierung.Nichts geht in diesem Jahr ohne Goethe: Die gefeierte Faust-Ausstellung im Schiller-Museum der Klassik Stiftung Weimar und sein Geburtstag am 28. August sind eine perfekte Gelegenheit, sich dem Dichter und seinem Hauptwerk wieder neu zu nähern. Das viertägige Goethe-Weinfest vor dem Dichterwohnhaus läuft bis zum 31. August.Musik auf höchstem Niveau erleben: Die „65. Weimar Master Classes“ verwandeln Weimar in ein Zentrum musikalischer Exzellenz: Vom 18. Juli bis 2. August lassen herausragende Dozenten und begeisterte Nachwuchstalente aus aller Welt an der Hochschule für Musik Franz Liszt das Publikum täglich an öffentlichen Workshops und Konzerten teilhaben.Zum diesjährigen Kunstfest Weimar, dem größten zeitgenössischen Kultur-Festival in Mitteldeutschland, vom 20. August bis 7. September gehört eine Faust-Inszenierung als postkolonial gefasste Adaptionen und das Gastspiel „Moss“ der renommierten New Circus Company Focasa Circus aus Taiwan zu herausragenden Aufführungen. Das gerade veröffentlichte umfangreiche Programm verspricht drei Wochen dichte Festival-Atmosphäre.Bereichert wird der sommerliche Kunstgenuss von vielen kleineren Bühnen, Konzerten und Jam-Sessions – im Hof des Kirms-Krackow-Hauses wird Kabarett gespielt, im Bienenmuseums-Garten Freilufttheater, der Yiddish Summer tourt durch die Stadt und die Bach Biennale Weimar ist an den authentischen Bach-Orten zu finden.Alle Veranstaltungen finden Sie unter www.weimarer-sommer.de bis 30.7. Open Stage am Co-Labor, Schlossvorplatz14.6. bis 11.7. Sommertheater am e-werk weimar: „Die Zauberflöte“ und „Was Ihr wollt“21.6. Fête de la Musique27.6. Blaues Fest, Windischenstraße4.7. Schall-Kultur-Festival: BAP, Seebühne Weimarhallenpark8.-13.7. Bach-Biennale Weimar, verschiedene Orte10.-13.7. Summaery 2025, Bauhaus-Universität Weimar10.-13.7. Mosel-Weinfest, Frauenplan12.7. Eine südamerikanische Nacht, Konzertnacht der Staatskapelle Weimar, Seebühne Weimarhallenpark16.7. Schall-Kultur-Festival: Dee Dee Bridgewater, Erbenhof, in Kooperation mit dem Kunstfest Weimar18.7.-2.8. 65. Weimar Master Classes26.-27.7. Sommerfest Eisenbahnmuseum Weimar3.8. Schall-Kultur-Festival: Gianna Nannini, Seebühne Weimarhallenpark12.-17.8. „Jedermann“-Theater-Aufführung, Terrassen Weimarhalle13.7.-17.8. 25. Yiddish Summer Weimar20.8.-7.9. Kunstfest Weimar22.8. Martin Kohlstedt, Seebühne Weimarhallenpark, in Kooperation mit dem Kunstfest Weimar25.8. Gartenparty bei Nietzsche28.8. Weimar feiert Goethes 276. Geburtstag, Goethes Wohnhaus + Frauenplan28.8.-31.8. Goethe-Weinfest, Frauenplan30.8. Schall-Kultur-Festival: Anna Meredith, Weimarhalle5.-7.9. Genius Loci Weimar, Schlossvorplatz6.-7.9. Töpfermarkt7.-21.9. Achava Festspiele19.-21.9. Äquinoktium, Deutsches Nationaltheater WeimarTickets und InformationenTourist Information WeimarMarkt 4, 99423 WeimarE-Mail: tourist-info@weimar.de Telefon: 03643-745-0Für aktuelle Updates und das vollständige Programm besuchen Sie: www.weimarer-sommer.de