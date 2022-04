Reiselust: Ostern nach Weimar

Sich eine kurze Auszeit gönnen: Über die Feiertage nach Weimar fahren, im Park an der Ilm den Osterspaziergang genießen und in Goethes Gartenhaus die Atmosphäre des Dichterarbeitsplatzes atmen. Später am Abend Theater oder Konzerte erleben und kulinarisch verwöhnen lassen - so kann ein Osterwochenende in Weimar aussehen.Der inoffizielle Saisonstart steht kurz bevor: Ab Ostern sind in Weimar spürbar mehr Gäste unterwegs, die dieses Jahr mit noch mehr Vorfreude erwartet werden. Hoteliers, Gastronomen, Stadtführer*innen sind vorbereitet. Auch Kulturveranstalter legen wieder los: Die Höhepunkte des Oster-Wochenendes gibt es hier auf einen Blick. Noch sind freie Zimmer in Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen zu haben.Ab Frühjahr werden die Weimarer Parks zu Hauptdarstellern und Kulisse: beim unterhaltsamen Spaziertheater unter der Überschrift "Goetheparkgeschichten" oder beim ganz privaten Spaziergang. Wer die ganze Stadt entdecken möchte, der kann sich einer der zweimal täglich stattfindenden öffentlichen Führungen anschließen. Mit der weimar card ist die Teilnahme frei.An den Osterfeiertagen öffnen zudem viele Museen der Klassik Stiftung Weimar, die bislang noch geschlossen oder nur am Wochenende zugänglich sind. Auch in Belvedere laden zu Ostern Schloss, Gärtnerhaus und Orangerie zur Park- und Gartentour ein. Ab 4. Mai sind dann alle Häuser wie gewohnt zu besichtigen. Die Öffnungszeiten sind hier zu finden.Was wäre Ostern ohne Theaterbesuch: Das Deutsche Nationaltheater Weimar wartet mit Wagner-Gala und und "Carmen" auf, Goethe ist im kleinen Theater im Gewölbe zu finden.